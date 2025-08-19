Pronostican récord histórico de precipitaciones en Córdoba y posibilidad de diques llenos en invierno

Especialistas advierten que podría alcanzarse un récord de precipitaciones en la provincia y que los diques estarían completos por primera vez en casi ocho décadas durante esta estación.

El invierno cordobés avanza con condiciones climáticas poco habituales. Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas mantienen vigente un alerta por tormentas fuertes, con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, mientras especialistas aseguran que la provincia podría estar frente a un récord histórico de precipitaciones.

Un invierno con marcas inéditas

El director del Observatorio Meteorológico de Salsipuedes, Juan Mario Navarro, explicó en Canal 10 que, si en los próximos días se acumulan entre 80 y 100 milímetros en la región, sería la primera vez en 120 años que en los meses de junio, julio y agosto se registran guarismos similares a los del otoño, superando ampliamente el promedio histórico de 12 mm cada 30 días.

Además, adelantó que si este martes llueven entre 18 y 40 milímetros en Córdoba capital y las Sierras, los diques podrían alcanzar niveles plenos en pleno invierno, algo que no ocurre desde hace 79 años.

Impacto en los incendios forestales

El fenómeno resulta particularmente llamativo porque agosto y septiembre son considerados los meses de mayor riesgo para los incendios en Córdoba, debido al clima seco, los vientos y la suba de temperaturas. Las lluvias, en cambio, están alterando esa dinámica habitual.

Lo que viene

Navarro también anticipó la posibilidad de nevadas en el Cerro Champaquí hacia la tarde-noche del martes, producto de la interacción entre aire frío y granizo. Además, pronosticó que la tradicional tormenta de Santa Rosa llegaría a la provincia entre el 27 y 28 de agosto.

Fuente: Cba24n