Programan la conexión del nuevo tramo del acueducto en Av. Cárcano y anuncian corte de agua de 24 horas

El miércoles 25 de febrero, el Servicio Municipal de Agua de Villa Carlos Paz pondrá en funcionamiento el nuevo acueducto de Av. Cárcano, lo que requerirá restringir el servicio en toda la ciudad por 24 horas, en una obra que el Municipio considera clave para resolver roturas históricas en la zona.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que desde la próxima semana entrará en funcionamiento el nuevo tramo del acueducto del Servicio Municipal de Agua, obra que se ejecuta junto al Gobierno de la Provincia de Córdoba y que forma parte de un plan integral que incluye, además, la futura repavimentación y refuncionalización de la Avenida Cárcano, en el tramo comprendido entre Av. General Paz y Brasil.

Según señalaron desde el Ejecutivo, a través de esta intervención se apunta a “solucionar de manera definitiva un problema histórico” vinculado a las roturas permanentes del acueducto y del pavimento en ese sector de la ciudad.

Corte general de agua para la conexión del nuevo acueducto

En este marco, el Municipio anunció que el miércoles 25 de febrero, a partir de las 00:00, el servicio de agua se verá restringido en toda la ciudad por un plazo de 24 horas, a fin de concretar la conexión del nuevo acueducto.

Las autoridades remarcaron que estas tareas deben realizarse sin circulación de agua para garantizar la seguridad de la operación y minimizar riesgos en la red. Al mismo tiempo, destacaron que la intervención fue programada antes del inicio del ciclo lectivo con el objetivo de evitar mayores inconvenientes para las familias y las instituciones educativas.

Renovación de cañerías y refuncionalización de Av. Cárcano

La obra completa, financiada mayoritariamente por el Gobierno Provincial, incluye la renovación de 2400 metros de cañería de cemento por una nueva tubería PRFV de 600 mm de diámetro, etapa que ya se encuentra finalizada.

En una fase posterior, se dará inicio a la refuncionalización de la Avenida Cárcano en el mismo tramo, con trabajos de infraestructura vial y turística que contemplan: