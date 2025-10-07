Profunda preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo: Boca confirmó un cuadro de “pronóstico reservado”

El club informó que el histórico entrenador de 69 años atraviesa una internación domiciliaria bajo seguimiento médico permanente. Russo, símbolo del mundo Boca, enfrenta desde hace años una dura lucha contra el cáncer.

El estado de salud de Miguel Ángel Russo genera una honda preocupación en todo el fútbol argentino. Boca Juniors confirmó mediante un comunicado oficial que el entrenador de 69 años se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, bajo control de su equipo médico y del cuerpo médico del club.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, expresa el parte difundido este lunes por la noche.

La noticia ratificó la gravedad del cuadro y puso fin a días de incertidumbre sobre la evolución del técnico, que permanece con licencia médica desde fines de septiembre. En el último mes fue hospitalizado en tres oportunidades por complicaciones derivadas de su enfermedad de base, y su último partido al frente del equipo fue el empate 2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en La Bombonera.

Una batalla de años

Russo enfrenta desde 2017 una larga lucha contra el cáncer de vejiga y próstata, enfermedad por la que atravesó múltiples tratamientos de quimioterapia y varias cirugías. En los últimos meses, su estado se deterioró a raíz de infecciones y cuadros de deshidratación, que motivaron reiteradas internaciones en el Sanatorio Fleni, donde recibió atención especializada.

En paralelo, el entrenador continúa bajo seguimiento médico en su domicilio, donde recibió la visita de su cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda, quien dirigió las prácticas en el predio de Ezeiza durante los últimos días. El plantel, profundamente afectado por la situación, retomó los entrenamientos con un clima de visible preocupación.

Un símbolo del mundo Boca

La figura de Russo trasciende lo deportivo. Conductor del equipo campeón de la Copa Libertadores 2007, mantiene un lugar de enorme afecto en la historia del club. En medio del difícil panorama, hinchas, jugadores y dirigentes expresaron su apoyo a través de mensajes en redes sociales y gestos de acompañamiento a su familia.

En el plano deportivo, Boca se prepara para visitar a Barracas Central el próximo sábado 11 de octubre a las 14:30, con Marchesín, Di Lollo, Costa, Blanco, Aguirre, Battaglia, Velasco y Merentiel entre los nombres que se perfilan para la formación inicial.

Mientras tanto, la prioridad en el club y en el ambiente futbolístico continúa siendo una sola: la recuperación de Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más queridos y respetados del fútbol argentino.