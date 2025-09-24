Primer paso para la privatización de la Sala de Convenciones: la oposición denunció abandono y falta de seriedad en el pliego

El Concejo de Representantes aprobó en primera lectura el proyecto del Departamento Ejecutivo que llama a licitación pública para concesionar por 15 años la histórica Sala de Convenciones de Villa Carlos Paz. La iniciativa cosechó ocho votos a favor: los siete del bloque oficialista Carlos Paz Unido más el de la concejala Noelia García Roñoni (Juntos por Carlos Paz).

Ahora, el proyecto será sometido a audiencia pública y, tras ese paso, regresará al recinto para su segunda lectura definitiva.

El proyecto del Ejecutivo

La propuesta elevada por el intendente Esteban Avilés establece que un único adjudicatario deberá financiar, ejecutar obras y explotar integralmente el complejo, incluyendo eventos, servicios complementarios y publicidad.

“El concesionario deberá concebir, financiar, construir y gestionar el Centro VCP Convenciones a su propio riesgo durante el plazo de la concesión. Como contraprestación, dispondrá de la explotación total del espacio por 15 años, aunque deberá ceder sin cargo 45 días por año para actividades municipales”, indica el pliego.

Avilés defendió la iniciativa al sostener que “apostar al funcionamiento de un centro de estas características a lo largo de todo el año promueve el flujo constante del turismo de reuniones, un segmento clave para desestacionalizar la actividad turística y dinamizar la economía local”.

El adjudicatario, además, tendrá amplias facultades: podrá proponer remodelaciones, demoliciones o incluso la reconstrucción total del edificio inaugurado en 1990, siempre que garantice la prestación de servicios y mantenga un “lenguaje visual similar al Estadio Arenas”.

Desde Carlos Paz Unido, la concejala Marcela Bosch definió la iniciativa como “estratégica, porque no solamente es cultural, es económico, es social y es turístico”.

“El turismo de reuniones genera movimiento todo el año, no depende de la temporada alta. Significa hoteles ocupados en mayo, restaurantes llenos en septiembre”, agregó.

En la misma línea, Sebastián Guruceta pidió poner en contexto la antigüedad de la infraestructura: “Estamos en una primera lectura. Puede, después de la audiencia pública y en comisiones, ir aclarándose algunos puntos. Pero estamos hablando de una sala de convenciones de 1974, vetusta, con un deterioro importante. Hoy damos un primer paso para recuperarla”.

Críticas opositoras

Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) fue contundente: “Validar esta licitación en estas condiciones es blanquear largos años de desidia y fingir demencia respecto a la responsabilidad de este gobierno. El promedio de inversión en diez años fue apenas del 17,31% del presupuesto destinado a la Sala. La convirtieron en un depósito de alimentos, no en un espacio cultural. El deterioro fue planificado para justificar su concesión”.

Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) puso el acento en la debilidad del pliego: “Tan genérico es que no sé cuáles son las obras obligatorias. ¿Hay que pintar? ¿Hay que demoler? No dice nada. ¿De verdad creemos que un privado puede hacer una oferta seria con dos fotitos de Google Earth como planos? No hay una sola información concreta. Este pliego no cumple condiciones básicas. Es poco serio un proceso licitatorio en estos términos”.

Por su parte, Noelia García Roñoni (Juntos por Carlos Paz) también cuestionó la falta de inversión de la gestión Avilés: “Lo primero que se nos viene es el enojo, el reclamo: ¿qué hizo este gobierno todos estos años? Porque ejecutaron poco y nada del presupuesto”.

De todos modos, adelantó un voto favorable en primera lectura, aunque con reservas: “Sabemos que es la primera lectura, que hay una audiencia pública. No vamos a dar un cheque en blanco, pero sí un voto de confianza. Vamos a participar en las comisiones y pedimos que acepten sugerencias: que se definan las obras obligatorias, los estándares, los criterios de sostenibilidad”.

Lo que viene

El proyecto, aprobado en primera lectura, deberá atravesar la audiencia pública antes de volver al recinto. Allí se pondrá en juego no solo la modernización de un edificio emblemático, sino también el modelo de gestión cultural y turística de Villa Carlos Paz: entre quienes lo consideran una apuesta estratégica y quienes denuncian que se privatiza un espacio público tras años de abandono planificado.

Nota correspondiente a la edición n° 615 del periódico La Jornada, del 24 de septiembre de 2025.