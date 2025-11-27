Presupuesto 2026: más de 105 mil millones para Villa Carlos Paz, con menos del 8% destinado a obras

Por Alejandro Gómez

El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, remitió al Concejo de Representantes el proyecto de Presupuesto General de Recursos y Gastos 2026, por un total de 105.136.980.212 pesos. El envío se realizó sobre el cierre del plazo fijado por la Carta Orgánica Municipal y abre una discusión en torno al tamaño del Estado local, las prioridades de gasto y el nivel de inversión en infraestructura.

El monto proyectado implica un aumento del 29,71 por ciento respecto del Presupuesto 2025 aprobado en diciembre de 2024, de 81.054.611.367 pesos. Si se toma como referencia el presupuesto vigente, rectificado en abril tras la incorporación del servicio municipal de cloacas y elevado a 85.027.458.367 pesos, la suba se ubica en el 23,65 por ciento. La gestión interpreta esos porcentajes como un crecimiento moderado para un municipio que amplió sus funciones en un contexto que describe como de “estabilización nacional”.

En la nota que acompaña el proyecto, Avilés sostiene que el Presupuesto 2026 se formula en un escenario de menor volatilidad que en años anteriores, de acuerdo con los índices publicados por el INDEC. Afirma que el cálculo fue diseñado para garantizar la sostenibilidad financiera del Municipio, promover la equidad en la financiación de los recursos y sostener políticas de desarrollo local con responsabilidad fiscal.

El texto oficial recuerda que la recuperación del servicio de recolección y tratamiento de líquidos cloacales a comienzos de 2025 obligó a rectificar el Presupuesto en abril, incorporando gastos de personal, mantenimiento y servicios que hasta entonces no estaban en la órbita directa del municipio. Sobre esa base ampliada se calcula ahora el incremento para 2026 y se destaca que durante este año se implementaron beneficios tributarios para contribuyentes cumplidores y morosos, mediante descuentos, quitas de intereses y facilidades de pago.

Aun así, el mensaje de elevación admite que la proyección se elabora “esperando resultados en relación a la estabilización y al crecimiento económico, pero siempre siendo cautos ante las variables impredecibles que puedan llegar a cambiar”.

Cómo se reparte el gasto por áreas

De los poco más de 105 mil millones de pesos previstos para el próximo año, casi la mitad se concentra en la Secretaría de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, que manejará 47.130.731.792 pesos, equivalentes al 44,8 por ciento del total.

En segundo lugar aparece la Secretaría de Salud Pública, con 14.550.208.100 pesos, que representan el 13,8 por ciento del Presupuesto. Muy cerca se sitúa la Secretaría de Coordinación, Gabinete y Promoción Humana, que dispondrá de 14.221.126.200 pesos, equivalentes al 13,5 por ciento, y que reúne funciones de administración central, articulación política y programas sociales.

La Secretaría de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes tendrá a su cargo 12.047.013.200 pesos, el 11,5 por ciento del total, y ratifica la centralidad que el gobierno otorga a la actividad turística y a las políticas culturales y deportivas. Más abajo figura la Secretaría General y de Vinculación Institucional, con 7.430.884.800 pesos, que concentran el 7,1 por ciento del Presupuesto.

El resto del cálculo se reparte entre los órganos de gobierno y control y diversos entes específicos. La Intendencia contará con 2.870.179.320 pesos, el 2,7 por ciento del total, mientras que el Concejo de Representantes administrará 2.345.516.500 pesos, un 2,2 por ciento. La amortización de la deuda demandará 1.670.400.000 pesos, equivalentes al 1,6 por ciento del Presupuesto. Entre los organismos descentralizados se destacan el CAPTUR, con 784.535.900 pesos, el Tribunal de Faltas con 765.709.900 pesos, la Defensoría del Pueblo con 605.218.800 pesos, el Tribunal de Cuentas con 584.000.000 de pesos y el CPUA, con 131.455.700 pesos.

Obra pública acotada y reiteración de proyectos

El análisis del Plan de Obras Públicas 2026, presentado junto con el Presupuesto, introduce un dato clave: la inversión en infraestructura proyectada es de 8.021.250.000 pesos, lo que representa apenas el 7,6 por ciento del gasto total previsto. Menos de uno de cada diez pesos del Presupuesto municipal se destinará a obras, mientras que la mayor parte de los recursos se orienta a sueldos, gastos corrientes, servicios y funcionamiento de la estructura estatal.

La Secretaría de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, que concentra casi la mitad del Presupuesto general, es también la responsable de ejecutar las obras. El detalle del plan muestra que la porción destinada a inversiones nuevas es limitada, y que varias de las obras previstas para 2026 ya se habían prometido en años anteriores.

El listado vuelve a incluir las obras complementarias del Puente Peatonal, en su segunda etapa, y el Paseo de los Artistas, que no se concretaron durante el año en curso. Del mismo modo, las cuatro intervenciones sobre el sistema de agua potable —reemplazo del primer acueducto en su etapa inicial, ampliación de los módulos de decantación de la planta de Cuesta Blanca, infraestructura complementaria para la prestación en el sector norte y construcción del habitáculo para el filtro de anillas con obras anexas— ya habían figurado en el Plan de Obras 2025. En el caso de los trabajos cloacales, la falta de información pública sobre el nivel de ejecución del programa de este año dificulta medir los avances.

Que vuelvan a aparecer en el listado obras similares a las ya presupuestadas en ejercicios anteriores alimenta la percepción de que la inversión real avanza más lento que lo que sugieren las cifras globales y refuerza la idea de un Presupuesto récord en términos nominales, pero con metas de obra pública que muchas veces se trasladan de un año al siguiente.

Críticas y debate abierto

El proyecto ya comenzó a recibir cuestionamientos desde la oposición. El concejal Daniel Ribetti, del bloque Juntos por Carlos Paz, sostuvo que el Presupuesto 2026 “ha generado más dudas que certezas” y lo calificó como “una distribución profundamente desigual, que refleja tanto prioridades como tensiones políticas dentro del propio gobierno local”.

Ribetti señaló que el incremento global cercano al 30 por ciento respecto del Presupuesto original 2025 “puede parecer razonable”, pero sostuvo que la composición interna “muestra desequilibrios evidentes”. En ese marco, cuestionó que la Intendencia exhiba una variación presupuestaria por encima del promedio y concentre, según su lectura, “una discrecionalidad preocupante”, mientras que otras áreas, a su juicio estratégicas, quedarían relegadas.

El concejal puso como ejemplo a Salud Pública, a la que atribuyó un aumento de apenas el 14,7 por ciento, “muy por debajo del promedio general”, lo que en su opinión limita la capacidad operativa del sistema y pone en riesgo la atención de necesidades básicas. También criticó el comportamiento de la Secretaría General y de Vinculación Institucional, a cargo de Juan Lucero, señalando que su presupuesto “crece apenas un 15,9 por ciento”. En un escenario de recesión local, donde la recaudación al 15 de octubre apenas alcanza el 55 por ciento de lo esperado, interpretó ese ajuste como un recorte relativo en un área ligada a la seguridad urbana y al vínculo con instituciones clave.

Respecto de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, reconoció que obtiene un incremento del 26 por ciento, pero advirtió que, según los antecedentes de ejecución y la reiteración de obras en los últimos planes, ese crecimiento “no se traducirá en avances concretos en cloacas, agua potable ni gas”. A partir de esa lectura, se preguntó “dónde está yendo ese dinero” y planteó que una porción importante se dirige a gastos de personal y funcionamiento.

Ribetti también puso el foco en la meta de recursos: el municipio proyecta recaudar más de 105 mil millones de pesos en 2026, una cifra que calificó de “ambiciosa” si se tiene en cuenta que, a esta altura del año, “apenas se ha recaudado poco más de la mitad de lo esperado”.

A partir de ese dato, advirtió que “todo indica que se repetirá la fórmula de los últimos años: aumentos desmedidos en tasas y servicios, que terminarán impactando directamente en el bolsillo de los carlospacenses”.

“El Presupuesto no solo refleja cifras, sino decisiones”, expresó, y agregó que “en tiempos de crisis, las decisiones deben estar guiadas por la razonabilidad, la transparencia y la urgencia, no por ajustes de cuentas internas ni por la concentración del poder”.

Lo que sigue

A la espera del ingreso de la Tarifaria 2026, que definirá el aumento en las tasas municipales, la discusión por el Presupuesto aún no comenzó formalmente en el Concejo de Representantes. Ambos proyectos deberán ser aprobados mediante el mecanismo de doble lectura y audiencia pública antes de fin de año, para poder entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

Mapa del gasto por áreas Secretaría de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental: $47.130.731.792 (44,8%)

Secretaría de Salud Pública: $14.550.208.100 (13,8%)

Secretaría de Coordinación, Gabinete y Promoción Humana: $14.221.126.200 (13,5%)

Secretaría de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes: $12.047.013.200 (11,5%)

Secretaría General y de Vinculación Institucional: $7.430.884.800 (7,1%)

Intendencia: $2.870.179.320 (2,7%)

Concejo de Representantes: $2.345.516.500 (2,2%)

Amortización de la deuda: $1.670.400.000 (1,6%)

CAPTUR: $784.535.900 (0,7%)

Tribunal de Faltas: $765.709.900 (0,7%)

Defensor del Pueblo: $605.218.800 (0,6%)

Tribunal de Cuentas: $584.000.000 (0,6%)

CPUA (Consejo de Planificación Urbana Ambiental): $131.455.700 (0,1%)

Total: $105.136.980.212.

Nota correspondiente a la edición n° 617 del periódico La Jornada, del 26 de noviembre de 2025.