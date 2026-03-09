Presentaron un proyecto para derogar la ley de paridad de género en Córdoba y abrió una fuerte polémica

El legislador Gregorio Hernández Maqueda impulsó una iniciativa para eliminar la Ley 8.901, conocida como Ley Riutort, que garantiza la paridad de género en las listas provinciales. El proyecto fue acompañado por Gerardo Grosso y Agustín Spaccesi, y generó cuestionamientos de Olga Riutort y de la vicegobernadora Myrian Prunotto.

La discusión sobre la paridad de género volvió al centro del debate político en Córdoba luego de que el legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda presentara este lunes 9 de marzo un proyecto para derogar la Ley 8.901, la norma que establece la integración paritaria en las listas de candidatos a cargos provinciales. La iniciativa fue firmada además por los legisladores Gerardo Grosso y Agustín Spaccesi.

Hernández Maqueda justificó la propuesta con fuertes críticas al sistema vigente. En sus planteos públicos sostuvo que la ley terminó funcionando como una herramienta del aparato político para definir candidaturas desde arriba y afirmó que la representación no debería estar condicionada por el género, sino por la idoneidad y el respaldo de los votantes. Según la argumentación del proyecto, la norma habría derivado en un mecanismo que, lejos de corregir desigualdades, distorsiona la representación y afecta el principio de capacidad para el acceso a cargos electivos.

La respuesta de Olga Riutort

La iniciativa provocó una rápida reacción de Olga Riutort, impulsora histórica de la ley que ahora se intenta derogar. En declaraciones difundidas tras conocerse el proyecto, la dirigente minimizó el planteo legislativo y cuestionó el momento elegido para instalar la discusión, en el marco del 8 de marzo y del debate sobre la situación de las mujeres.

Riutort apuntó directamente contra los autores de la propuesta y consideró que el planteo responde más a una búsqueda de visibilidad política que a una discusión de fondo sobre representación.

Prunotto también salió al cruce

Otra de las respuestas llegó desde la vicegobernadora Myrian Prunotto, que cuestionó el proyecto y especialmente su presentación en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer. En su posicionamiento público, defendió la ley de paridad y recordó que Córdoba fue una de las jurisdicciones pioneras en garantizar la participación política femenina mediante un esquema de equilibrio en las listas.

Con esta presentación, la discusión sobre la continuidad de la Ley Riutort quedó instalada en la agenda legislativa y política de la provincia, en un tema que excede la ingeniería electoral y vuelve a abrir el debate sobre cómo se garantiza la representación de las mujeres en los espacios de poder.