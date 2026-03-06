Postales de un San Roque llenísimo: el lago supera el vertedero y obliga a restringir sectores de costanera

Las lluvias de los últimos días alimentaron los ríos serranos y colmaron el embalse. La cota del lago San Roque supera por más de un metro el nivel del vertedero (35,30 metros) y el desagote dejó imágenes impactantes en el dique y en la costanera, con anegamientos y tránsito restringido en varios puntos.

Este viernes, el lago San Roque amaneció a pleno y dejó una de esas postales que no se ven todos los días en Villa Carlos Paz. Con el embalse completamente lleno, la cota supera por más de un metro el nivel del vertedero (35,30 metros), y el agua descargando con fuerza por el “embudo” del dique volvió a transformarse en un espectáculo en sí mismo.

A eso se suma la escena de la “cola de novia”, el efecto visual que generan las válvulas abiertas para desagotar, con un caudal que llama la atención tanto de vecinos como de turistas que se acercan a mirar y fotografiar el momento.

Las precipitaciones recientes terminaron de empujar el aporte de los ríos serranos y el lago llegó a su máximo, luciendo “a pleno” y provocando algunas imágenes atípicas: por ejemplo, el punto fotográfico ubicado en el extremo de Costanera Norte apareció inundado.

En distintos tramos de la costanera también se registraron anegamientos de calzada, con sectores donde el tránsito quedó restringido por la presencia de agua.

Precaución y patrullajes preventivos

Ante este escenario, la Municipalidad de Villa Carlos Paz difundió un comunicado solicitando circular con precaución por la presencia de agua y por posibles restricciones en el tránsito, especialmente en zonas cercanas a ríos y al lago.

“Desde Seguridad VCP, junto a otras fuerzas vivas, estamos realizando patrullajes preventivos. Es importante evitar las zonas cercanas a cursos de agua y acatar las disposiciones del personal especializado”, indica el mensaje oficial.

Según el comunicado, se recomienda especial cuidado en las inmediaciones de Puente Terzi (Playas de Oro), Playón Municipal, Peschiera del Garda (costanera oeste), el espacio verde junto al helipuerto, Illía esquina French y el tramo de costanera norte hasta calle Comechingones.

Con el lago desagotando y la costanera bajo monitoreo, el San Roque ofrece por estas horas una postal impactante, pero también un recordatorio: con agua alta, el disfrute tiene que ir de la mano de la prudencia.