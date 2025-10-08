Policía Caminera alerta por estafas virtuales con falsas notificaciones de multas

La Policía de Córdoba advirtió sobre mensajes fraudulentos que simulan infracciones de tránsito e instó a realizar las consultas únicamente en los canales oficiales.

La Policía de Córdoba alertó a la comunidad sobre una nueva modalidad de estafa virtual (phishing) que circula a través de mensajes falsos con supuestas notificaciones por infracciones de tránsito.

Desde la Dirección General de Policía Caminera se aclaró que no se envían notificaciones ni links de pago por ningún medio digital, y que tampoco se gestionan cobros mediante correos electrónicos, mensajes de texto o redes sociales.

Las autoridades solicitaron a la población no abrir enlaces ni proporcionar datos personales o bancarios ante la recepción de este tipo de mensajes.

Para consultar el estado de infracciones o sanciones, se recomienda hacerlo exclusivamente a través de los canales oficiales de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, ingresando en la web oficial rentascordoba.gob.ar/emision/ver-y-pagar/caminera.

El organismo provincial recordó que ante cualquier duda o intento de estafa, los ciudadanos pueden comunicarse con las dependencias policiales o realizar la denuncia correspondiente, contribuyendo así a prevenir fraudes y proteger sus datos personales.