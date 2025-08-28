Polémica por el proyecto para cambiar el nombre de la plaza de Villa del Río: vecinos rechazan la propuesta

Un grupo de vecinos reclama no renombrar la Plaza Héroes del Crucero General Belgrano como Plaza Villa del Río, mientras que el oficialismo defiende el proyecto en base a la “identidad barrial”.

La propuesta oficial de renombrar la Plaza Héroes del Crucero General Belgrano generó un fuerte debate en Villa del Río. Vecinos del barrio, entre ellos el expresidente del centro vecinal, Marcelo Iriarte, enviaron una nota al Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz solicitando que el proyecto no sea aprobado y que se envíe a comisión para su revisión.

Los firmantes remarcaron que el nombre actual tiene un profundo valor simbólico. “El nombre Héroes del Crucero Gral Belgrano es muy significativo para cada uno de nosotros, ya que somos muy respetuosos y sentimos mucho orgullo por todos los héroes de nuestra Patria”, expresaron, y advirtieron que la iniciativa “se realiza sin consulta previa a los vecinos”, lo cual calificaron como un acto de “incompetencia”.

En contraposición, los fundamentos del proyecto enviado por el intendente Esteban Avilés señalan que fue el actual Centro Vecinal de Villa del Río quien solicitó la modificación para reforzar la identidad histórica del barrio vinculada al Río San Antonio y a las primeras familias que le dieron origen. Según el texto oficial, otorgar el nombre de Plaza Villa del Río al principal espacio verde del sector “reforzará el sentido de pertenencia, preservará la memoria histórica y facilitará su referencia geográfica para vecinos, visitantes y autoridades”.

La iniciativa sostiene además que la plaza cumple un rol central como punto de encuentro comunitario, donde se realizan actividades culturales, recreativas y deportivas. El proyecto tomará estado legislativo en la sesión de este jueves.