Piden informes por demora en la instalación del sistema de filtrado de agua en el río Los Chorrillos

El concejal Daniel Ribetti cuestionó la falta de avances en una obra clave para mejorar el abastecimiento de agua en la zona norte de Villa Carlos Paz y solicitó precisiones al Ejecutivo.

El concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) presentó un proyecto de resolución para que el Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre el estado de ejecución de la obra del sistema de filtración por anillas en el río Los Chorrillos, un trabajo que, según dijo, ya debería haberse iniciado. La iniciativa tomará estado legislativo en la sesión de este jueves del Concejo de Representantes.

Ribetti recordó que el problema de abastecimiento de agua potable en la zona norte de la ciudad “es una problemática histórica y crítica para cientos de familias, agravada durante los períodos de estiaje y especialmente en verano”. Detalló que en abril de 2024 se autorizó la toma de un crédito provincial de $26 millones para ejecutar la obra, y que posteriormente, se aprobó un nuevo convenio con la Cooperativa San Roque para su realización bajo supervisión municipal.

Sin embargo, el concejal afirmó que “a tres años del primer intento fallido de avanzar con este proyecto, todavía no hay avances concretos”. Señaló que, tras una inspección ocular en el predio destinado a la planta de filtrado, constató “la ausencia total de cartelería, delimitación o movimientos visibles que den cuenta del inicio de la obra comprometida”.

Concejal Daniel Ribetti.

Para Ribetti, “resulta prioritario y urgente comenzar cuanto antes con los trabajos, considerando que aún restan varios meses para el inicio de la temporada estival, lo que permitiría avanzar significativamente y evitar nuevos conflictos vinculados al abastecimiento de agua potable en la zona norte”.

El proyecto pide que el Ejecutivo detalle si ya se recibió el préstamo, el monto y destino de los fondos; el estado actual de ejecución; los plazos estimados de obra; y cualquier otro factor que haya influido en el retraso del inicio.