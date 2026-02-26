Pía Felpeto advierte por la presión tributaria en Villa Carlos Paz: “No es relato, los números delatan”

La concejala Pía Felpeto (Juntos por Carlos Paz) cuestionó la política fiscal del gobierno de Esteban Avilés y sostuvo que Villa Carlos Paz está entre los municipios más caros de Córdoba, en línea con el relevamiento publicado por La Voz del Interior.

La concejala Pía Felpeto, del bloque Juntos por Carlos Paz, sumó su voz al debate por la presión tributaria municipal en Villa Carlos Paz, luego de que un informe difundido por La Voz del Interior ubicara a la ciudad entre las más caras de la provincia en materia de tasas a la producción y al comercio.

“Carlos Paz está entre los municipios más caros de Córdoba. No es relato. Es un relevamiento publicado por La Voz del Interior que reafirma todo lo que nuestro bloque viene refiriendo sobre el aumento desmedido e injustificado de impuestos”, planteó la concejala, al hacer referencia al estudio elaborado en base a los datos del Portal de Transparencia Tributaria Municipal del Gobierno nacional.

El informe muestra que Villa Carlos Paz figura con las alícuotas más altas entre las ciudades relevadas en actividades primarias, industria e hipermercados, mientras que se ubica en una franja intermedia en actividades financieras. Para Felpeto, ese diagnóstico “confirma con datos oficiales” lo que la oposición viene señalando desde hace años.

“Mientras en otras ciudades las tasas bajan, acá se llevan al techo”

En su análisis, la concejala cuestionó la orientación de la política tributaria local y la falta de alivio para el sector productivo, comercial y los contribuyentes en general.

“Mientras en otras ciudades las tasas bajan, acá se llevan al techo”, advirtió, en alusión a los municipios que optan por esquemas de alícuotas más moderadas o por regímenes promocionales para atraer inversiones y sostener la actividad económica.

Concejala Pia Felpeto.

Desde su mirada, cuando un municipio decide ubicarse sistemáticamente en la franja alta de la carga fiscal, “alguien siempre paga la cuenta: el comerciante, el laburante o el vecino”. En ese sentido, señaló que la presión impositiva no es una cuestión abstracta, sino un factor que impacta directamente en los costos, en los precios y en la competitividad de la ciudad frente a otros destinos turísticos y productivos.

Críticas al modelo local y coincidencia con Ribetti

Felpeto también apuntó a la coherencia entre el discurso político y las decisiones de gobierno, en el contexto de la discusión nacional sobre el tamaño del Estado y el peso de los impuestos.

“Lo curioso es que algunos se acomodan a discursos de ‘menos Estado’, pero gobiernan como si el Estado nunca fuera suficiente”, cuestionó, en referencia al oficialismo que encabeza el intendente Esteban Avilés.

De esta manera, la edila se alineó con las críticas que ya había planteado su compañero de bancada, el concejal Daniel Ribetti, quien habló del llamado “costo Avilés” para describir un modelo que —según su visión— se financia con aumentos de tasas por encima de la inflación y sostiene un gasto municipal elevado, con impacto en la competitividad local.

“Los números no se sacan fotos, los números delatan”

Para Felpeto, el valor del informe difundido por La Voz del Interior radica en que “corre el foco del debate de las opiniones a los datos concretos”.

“Los números no se sacan fotos. Los números delatan”, resumió, al remarcar que el relevamiento compara alícuotas de distintas ciudades y deja en evidencia que Villa Carlos Paz quedó ubicada en el grupo de municipios más caros para producir y comerciar.

La concejala consideró que los resultados del estudio deberían servir como punto de partida para “revisar el esquema tributario, discutir prioridades de gasto y pensar un Estado municipal más eficiente, que acompañe al que trabaja en lugar de cargarle más peso sobre la espalda”.

En ese marco, desde Juntos por Carlos Paz insistieron en la necesidad de abrir un debate de fondo sobre la estructura tributaria, el uso de los recursos y el modelo de ciudad que se proyecta para los próximos años, en un contexto donde la presión fiscal y el costo de vivir, producir y visitar la ciudad aparecen cada vez más en el centro de la discusión pública.