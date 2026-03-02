Paro docente en Córdoba: UEPC informó 70% de adhesión y crece la tensión por la paritaria provincial

Tras el rechazo de los gremios a la propuesta salarial del Gobierno provincial, la UEPC aseguró que el paro tuvo un 70% de acatamiento en toda Córdoba. Sadop también desestimó la oferta y cuestionó el mecanismo de actualización mensual. En Villa Carlos Paz, la adhesión fue dispar según el tipo de establecimiento.

El paro nacional docente impactó con fuerza en Córdoba en medio de un conflicto salarial que escaló luego de que las 26 delegaciones gremiales rechazaran la propuesta del Gobierno provincial. Este lunes, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) informó un 70% de acatamiento en todos los niveles, tanto en instituciones públicas como privadas de la provincia.

Desde el sindicato plantearon que, además del reclamo salarial, sostienen una postura crítica frente al desfinanciamiento educativo nacional y buscan que la Provincia mejore el ofrecimiento. En ese marco, Roberto Cristalli señaló: “Es una lástima llegar a este punto. Necesitamos una recuperación del poder adquisitivo del salario y que se garantice la actualización en base al IPC”.

Cristalli también advirtió que, según la mirada del gremio, “se viene una reforma educativa para eliminar la ley de educación”, y sostuvo que eso “abriría la puerta” a cambios que, a su entender, podrían afectar el rol del Estado en la educación inicial.

Sadop también rechazó la propuesta

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) informó que los delegados escolares y el Consejo Directivo en Córdoba decidieron rechazar la oferta salarial. Según el gremio, el esquema de actualización mensual quedaría atado a la recaudación provincial y no al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que —advierten— podría dejar los haberes por detrás si la inflación supera los ingresos de la Provincia.

Adhesión dispar en Villa Carlos Paz

En Villa Carlos Paz, el nivel de acatamiento se presentó desigual entre establecimientos públicos y privados, con diferencias según el nivel educativo y la institución.

Mientras los gremios sostienen la presión para que se revise la propuesta, el conflicto sigue abierto y la continuidad de medidas dependerá de cómo avance la negociación y de las definiciones que adopten los cuerpos orgánicos en los próximos días.