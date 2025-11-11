Orgullo local: bombero carlospacense se destacó en la competencia “Corremos por la Vida” en Chile

Francisco Giménez se ubicó entre los cien mejores tiempos en una exigente competencia realizada en Santiago de Chile, con la participación de más de 2.200 efectivos de distintos cuerpos de bomberos de Latinoamérica.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz informaron con orgullo que el voluntario Francisco Giménez regresó recientemente de la competencia Corremos Por La Vida, realizada en la ciudad de Santiago de Chile, donde logró ubicarse dentro de los cien mejores tiempos entre aproximadamente 2.200 participantes.

El evento, organizado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, se desarrolló el pasado domingo en el edificio Gran Torre Costanera, uno de los más altos de Sudamérica. Los competidores debieron ascender 62 pisos —unos 1.800 escalones— hasta llegar al mirador SKY, en una prueba de gran exigencia física y simbólica.

Corremos Por La Vida no tiene un carácter meramente competitivo: su objetivo es promover la salud, la solidaridad y la conciencia sobre la donación de órganos dentro del cuerpo bomberil.

Francisco, representando a la institución carlospacense y la Agrupación Serrana, demostró una destacada performance internacional que refleja no solo su preparación física, sino también el compromiso, la disciplina y la vocación de servicio que caracterizan al voluntariado local.

Desde el cuartel remarcaron que este logro es fruto de un extenso proceso de entrenamiento y dedicación, y destacaron que “cada participación internacional reafirma el espíritu solidario y la formación constante de quienes día a día están al llamado de la emergencia”.

Con esta actuación, los Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz celebran su presencia en una competencia de relevancia continental y el reconocimiento al esfuerzo de sus integrantes, que una vez más llevaron en alto el nombre de la ciudad y del voluntariado argentino.