Operativo en el Mirador Cura Brochero para prevenir picadas en ruta

La Policía realizó controles fijos y móviles en rutas provinciales de Punilla y Santa María. Se controlaron más de 300 personas y se labraron 29 actas de infracción.

Este sábado se llevó a cabo un operativo interdepartamental de seguridad vial en el sector del Mirador Cura Brochero (Ruta E34 km 95), Las Jarillas, con el objetivo de prevenir picadas de motocicletas y automóviles, y reducir el riesgo de siniestros viales.

La acción fue coordinada por la Departamental Punilla, la Departamental Santa María y la Dirección General de Policía Caminera, con apoyo de SEOM y GOP, y fue fiscalizada por el subdirector de la U.R.D. Punilla, Crio. Insp. Lic. Hernán Guayanes, junto a oficiales superiores y jefes de las direcciones intervinientes.

Los controles se realizaron en puntos estratégicos de las rutas provinciales 34, 14, E96, C45 y A73, con dispositivos fijos y móviles y la instalación de reductores de velocidad para evitar maniobras peligrosas o inconductas viales que pongan en riesgo la vida de conductores y terceros.

Resultados del operativo

  • 33 automóviles controlados
  • 283 motocicletas controladas
  • 315 personas identificadas
  • 29 actas de constatación labradas por Policía Caminera

Las autoridades remarcaron que este tipo de operativos buscan desalentar las picadas y fortalecer la presencia policial en las rutas provinciales.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here