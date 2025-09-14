Operativo en el Mirador Cura Brochero para prevenir picadas en ruta

La Policía realizó controles fijos y móviles en rutas provinciales de Punilla y Santa María. Se controlaron más de 300 personas y se labraron 29 actas de infracción.

Este sábado se llevó a cabo un operativo interdepartamental de seguridad vial en el sector del Mirador Cura Brochero (Ruta E34 km 95), Las Jarillas, con el objetivo de prevenir picadas de motocicletas y automóviles, y reducir el riesgo de siniestros viales.

La acción fue coordinada por la Departamental Punilla, la Departamental Santa María y la Dirección General de Policía Caminera, con apoyo de SEOM y GOP, y fue fiscalizada por el subdirector de la U.R.D. Punilla, Crio. Insp. Lic. Hernán Guayanes, junto a oficiales superiores y jefes de las direcciones intervinientes.

Los controles se realizaron en puntos estratégicos de las rutas provinciales 34, 14, E96, C45 y A73, con dispositivos fijos y móviles y la instalación de reductores de velocidad para evitar maniobras peligrosas o inconductas viales que pongan en riesgo la vida de conductores y terceros.

Resultados del operativo

33 automóviles controlados

283 motocicletas controladas

315 personas identificadas

29 actas de constatación labradas por Policía Caminera

Las autoridades remarcaron que este tipo de operativos buscan desalentar las picadas y fortalecer la presencia policial en las rutas provinciales.