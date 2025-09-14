Operativo en el Mirador Cura Brochero para prevenir picadas en ruta

La Policía realizó controles fijos y móviles en rutas provinciales de Punilla y Santa María. Se controlaron más de 300 personas y se labraron 29 actas de infracción.
Este sábado se llevó a cabo un operativo interdepartamental de seguridad vial en el sector del Mirador Cura Brochero (Ruta E34 km 95), Las Jarillas, con el objetivo de prevenir picadas de motocicletas y automóviles, y reducir el riesgo de siniestros viales.
La acción fue coordinada por la Departamental Punilla, la Departamental Santa María y la Dirección General de Policía Caminera, con apoyo de SEOM y GOP, y fue fiscalizada por el subdirector de la U.R.D. Punilla, Crio. Insp. Lic. Hernán Guayanes, junto a oficiales superiores y jefes de las direcciones intervinientes.
Los controles se realizaron en puntos estratégicos de las rutas provinciales 34, 14, E96, C45 y A73, con dispositivos fijos y móviles y la instalación de reductores de velocidad para evitar maniobras peligrosas o inconductas viales que pongan en riesgo la vida de conductores y terceros.
Resultados del operativo
- 33 automóviles controlados
- 283 motocicletas controladas
- 315 personas identificadas
- 29 actas de constatación labradas por Policía Caminera
Las autoridades remarcaron que este tipo de operativos buscan desalentar las picadas y fortalecer la presencia policial en las rutas provinciales.