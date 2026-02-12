Operativo de paracaidistas sobre el dique San Roque sorprendió a vecinos y turistas

Un avión Hércules de la Provincia sobrevoló el dique San Roque y lanzó paracaidistas sobre el espejo de agua, en un despliegue que incluyó maniobras de rescate con gomones del DUAR y quedó registrado en una impactante secuencia fotográfica.

Un avión Hércules sobrevoló en la tarde de este jueves el dique San Roque, en el Valle de Punilla, y sorprendió a vecinos y turistas que circulaban por la zona cuando comenzaron a desplegarse paracaidistas sobre el espejo de agua.

El operativo incluyó saltos coordinados sobre el dique y maniobras de rescate en el agua con gomones del DUAR, que se desplazaron rápidamente para asistir a los efectivos tras el amerizaje. El despliegue se produjo luego de la última tormenta que atravesó la provincia y generó una postal poco habitual sobre uno de los paisajes más emblemáticos de Córdoba.

La secuencia completa fue registrada por el fotógrafo Seba Borsero, y compartidas en su perfil de X. Las imágenes muestran el paso del Hércules, la apertura de los paracaídas y el trabajo de los equipos en el agua.

La información original fue publicada por Cba24n.