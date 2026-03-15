Murió un corredor en el hospital tras descompensarse en la Media Maratón de Villa Carlos Paz

Un hombre de 49 años que participaba este domingo de la Media Maratón “Ciudad de Villa Carlos Paz” se descompensó cerca de la llegada, fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago y falleció pese a las maniobras de asistencia. La competencia reunió a más de 2.500 corredores de distintos puntos del país.

Un hombre de 49 años murió este domingo luego de sufrir una descompensación mientras participaba de la Media Maratón “Ciudad de Villa Carlos Paz”, realizada en la ciudad con organización de Misión DXT y acompañamiento del municipio.

Según los primeros datos conocidos, el corredor se sintió mal cerca de la línea de llegada y fue asistido de inmediato por el equipo médico dispuesto para la prueba. Tras una primera atención en una de las ambulancias afectadas al evento, fue derivado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

De acuerdo a la información trascendida, el hombre ingresó consciente al centro de salud, donde comenzó a ser sometido a distintos estudios. Sin embargo, mientras era asistido habría sufrido un infarto y, pese a los intentos de reanimación del personal médico, no logró recuperarse.

La carrera se desarrolló con más de 2.500 participantes

La competencia correspondió a la 14° edición de la Media Maratón Ciudad de Villa Carlos Paz, una prueba que ya forma parte del calendario habitual del running y que este año reunió a más de 2.500 corredores de distintos puntos del país.

El evento incluyó distancias competitivas de 21K y 10K, además de una modalidad participativa de 5K. El recorrido se desarrolló por la costa del lago y por distintas calles de la ciudad.

Desde la organización señalaron que la prueba contaba con las medidas exigidas para este tipo de eventos, entre ellas ambulancias y asistencia médica permanente durante toda la jornada. También recordaron que para competir se exige la presentación de apto médico previo, aunque ese requisito no elimina por completo el riesgo de que pueda producirse una descompensación en medio de una exigencia física intensa.