Municipio suspende por un año más la aprobación de nuevos edificios en el área central de Villa Carlos Paz

Con los siete votos de la mayoría oficialista de Carlos Paz Unido, el Concejo de Representantes aprobó este jueves prorrogar por 12 meses la suspensión de permisos para construir edificios de viviendas colectivas, oficinas y usos mixtos en el Área Central y los corredores principales de la ciudad. La medida extiende una política vigente desde la Ordenanza N° 7001 de agosto de 2023 y llega tras una prórroga de 60 días dictada en agosto de 2025.

Con el apoyo de los siete concejales del bloque oficialista, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó este jueves una nueva ordenanza impulsada por el intendente Esteban Avilés que suspende por 12 meses la aprobación de permisos para construir edificios de viviendas colectivas, oficinas y usos mixtos en el Área Central y en los corredores urbanos principales (Corredor 1 – Tramo 2; Corredor 2; Corredor 3 – Tramo 1; Corredor 4).

La disposición renueva —en parte— una política iniciada con la Ordenanza N° 7001 de agosto de 2023, apenas Avilés inició su tercer mandato, que estableció un freno por un año con posibilidad de prórroga; después de una extensión en 2024 y una prórroga de 60 días en 2025, el Ejecutivo impulsó ahora la suspensión delimitada al área central y corredores principales. La norma entrará en vigencia una vez promulgada por el Ejecutivo municipal.

Bosch: frenar la especulación y planificar

La concejala Marcela Bosch (Carlos Paz Unido), quien fundamentó el proyecto en nombre del oficialismo, explicó que la medida responde a los diagnósticos del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CEPUA) y busca ordenar el desarrollo urbano.

Según Bosch, “estamos frente a un modelo de desarrollo que tiende hacia la especulación inmobiliaria y a la vivienda ociosa por sobre el arraigo y la vida cotidiana”, por lo que, a su juicio, el freno “es una oportunidad para ordenar y para pensar qué ciudad queremos.” Añadió que la densificación del microcentro “no puede seguir creciendo sin límites” y sostuvo que en algunos sectores “más del 50% de las viviendas están vacías”.

Bosch cerró su argumentación afirmando que la intención no es detener el progreso sino “planificar antes de construir, evaluar antes de autorizar y proteger antes de lamentar.”

Ribetti: “improvisación y falta de planificación”

Desde la oposición, el concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) criticó la medida y la definió como “una muestra de improvisación y falta de planificación” del gobierno.

Ribetti recordó que, dijo, “durante 26 meses se prohibió construir en el 95% de la ciudad, y ahora resulta que sí se puede. Eso no es planificación”, y advirtió que, pese a la década de control del Ejecutivo y del Concejo, no se resolvieron problemas estructurales de infraestructura ni se consensuó un nuevo Código de Edificación.

Sobre el impacto económico, afirmó que “la construcción es el segundo motor económico de la ciudad después del turismo, y este freno lo golpea directamente. No veo planificación, veo improvisación.”

Merlino: defensa de la política urbana y datos oficiales

La concejala Raquel Merlino (Carlos Paz Unido) defendió la decisión del Ejecutivo y respaldó los argumentos de Bosch, afirmando que “el gobierno de Carlos Paz Unido trabaja por una ciudad sostenible; los que ponen escollos son otros.”

Merlino aseguró que el sector de la construcción “no tiene motivos para estar preocupado” y citó cifras oficiales de superficie aprobada en los últimos años (2022: 54.000 m²; 2023: 63.000 m²; 2024: 50.000 m² con prohibición parcial; proyección 2025: 60.000 m²) para sostener que la actividad continúa con aprobación de superficies relevantes.

En su intervención defendió la idea de que muchos edificios permanecen vacíos y que la normativa busca evitar la “vivienda ociosa” y orientar la ciudad hacia un desarrollo más equilibrado.

Votación y vigencia

El proyecto obtuvo el aval la mayoría oficialista (siete votos) y la ordenanza entrará en vigencia cuando sea promulgada por parte del Ejecutivo.

La suspensión no alcanza a toda la ciudad y quedan exceptuados los edificios destinados a alojamiento turístico formalizado y los servicios institucionales, educativos y de salud, siempre que no incluyan unidades de vivienda individual o colectiva.

📘 Qué establece la ordenanza

Ámbito de aplicación

Suspensión por 12 meses sobre la aprobación de edificios de viviendas colectivas, oficinas y usos mixtos en: Área Central (AC) de Villa Carlos Paz. Corredor 1 – Tramo 2. Corredor 2. Corredor 3 – Tramo 1. Corredor 4.

(Sectores definidos en el Código de Edificación y Urbanismo — Ordenanza N° 4021.)



Exceptuados

Edificios destinados a alojamiento turístico formalizado.

Servicios institucionales, educativos y de salud, siempre que no incluyan unidades de vivienda individual o colectiva.

Definición técnica

Se considera vivienda colectiva a las construcciones que agrupan más de seis unidades por lote, ya sea en edificaciones aisladas, adosadas o en un único bloque con circulación común.

El debate en el Concejo