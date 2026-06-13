Mundial 2026: Qatar rescató un empate agónico ante Suiza

El seleccionado qatarí igualó 1 a 1 en Santa Clara y sumó su primer punto mundialista. Breel Embolo abrió el marcador de penal y Boualem Khoukhi lo empató en tiempo de descuento.

Qatar consiguió un empate histórico en su debut en el Mundial 2026 y rescató un 1 a 1 ante Suiza, este sábado 13 de junio, en Santa Clara, por la primera fecha del Grupo B.

Suiza fue superior durante buena parte del partido y encontró la ventaja en el primer tiempo. A los 17 minutos, Breel Embolo convirtió de penal, tras una jugada revisada por el VAR que generó polémica por una posible posición adelantada en la acción previa y por la infracción sancionada dentro del área.

A partir de ese gol, el equipo europeo manejó el trámite, tuvo más posesión y acumuló varias situaciones para ampliar la diferencia. Sin embargo, no logró liquidar el partido y chocó con la resistencia defensiva de Qatar, que se sostuvo en el orden y en algunas intervenciones importantes de su arquero.

El seleccionado qatarí, dirigido por Julen Lopetegui, se mantuvo en partido y encontró premio en el final. Ya en tiempo de descuento, Boualem Khoukhi ganó en el área y conectó de cabeza un centro de Homam Ahmed para marcar el 1 a 1.

El empate tuvo valor especial para Qatar, que consiguió su primer punto en la historia de los mundiales. Para Suiza, en cambio, el resultado dejó sabor amargo: dominó, generó chances y terminó pagando caro la falta de eficacia.

Con este resultado, el Grupo B quedó completamente igualado tras la primera fecha: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza suman un punto, luego de los dos empates iniciales.

En la próxima jornada, Suiza enfrentará a Bosnia y Herzegovina el jueves 18 de junio, a las 16:00 de Argentina, en Los Ángeles. Ese mismo día, Qatar jugará ante Canadá desde las 19:00 de Argentina, en Vancouver.