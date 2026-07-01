Mundial 2026: Kane salvó a Inglaterra y selló un duelo ante México

La República Democrática del Congo estuvo en ventaja durante más de una hora, pero el capitán inglés marcó dos goles en el tramo final para completar la remontada 2 a 1.

Inglaterra evitó una eliminación inesperada y derrotó 2 a 1 a la República Democrática del Congo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El conjunto africano se puso en ventaja a los siete minutos mediante Brian Cipenga y sostuvo el resultado hasta el tramo final, apoyado en una destacada actuación del arquero Lionel Mpasi.

Cuando la sorpresa parecía cada vez más posible, Harry Kane empató a los 75 minutos y convirtió el gol del triunfo a los 86 para clasificar al seleccionado dirigido por Thomas Tuchel.

Inglaterra enfrentará ahora a México por un lugar en los cuartos de final.

Un golpe congoleño en el comienzo

La República Democrática del Congo sorprendió antes de que Inglaterra pudiera acomodarse en el partido.

A los siete minutos, el capitán Chancel Mbemba lanzó una pelota larga que superó a la defensa inglesa y encontró a Cipenga sin marca sobre la izquierda.

El delantero ingresó al área y sacó un potente remate desde un ángulo cerrado que venció a Jordan Pickford por el primer palo. Fue su primer gol con la selección congoleña.

La ventaja fortaleció el planteo africano. El equipo de Sébastien Desabre retrocedió algunos metros, cerró los espacios centrales y trató de aprovechar cada recuperación para atacar rápidamente.

Inglaterra asumió el control de la pelota, pero durante buena parte del primer tiempo encontró dificultades para superar una defensa ordenada.

Mpasi sostuvo la ventaja

El seleccionado europeo comenzó a generar oportunidades a partir de las jugadas de pelota detenida.

Un tiro libre de Declan Rice se desvió en un defensor y pasó muy cerca del arco. Poco después, el mediocampista ejecutó otro centro preciso que Jude Bellingham conectó de cabeza, pero Mpasi respondió con una gran atajada a una mano.

El arquero congoleño volvió a aparecer frente a Bellingham y Kane, mientras que Aaron Wan-Bissaka despejó sobre la línea un remate de Marcus Rashford.

Inglaterra reclamó además un penal por una caída de Kane dentro del área, aunque el árbitro decidió dejar continuar.

La República Democrática del Congo no se limitó a defender. A los 43 minutos, Wan-Bissaka avanzó por la derecha y envió un centro que Yoane Wissa desvió contra el palo.

La acción estuvo muy cerca de ampliar la diferencia antes del descanso.

Inglaterra aumentó la presión

El desarrollo se mantuvo durante el comienzo del segundo tiempo. Inglaterra dominaba territorialmente, pero Mpasi y los defensores congoleños conseguían resolver cada aproximación.

El arquero africano volvió a negarle el empate a Bellingham con otra intervención a una mano.

Tuchel expresó reiteradamente su disconformidad desde el banco y comenzó a modificar el equipo. Los ingresos de Anthony Gordon y Bukayo Saka le dieron mayor velocidad y amplitud al ataque inglés.

La República Democrática del Congo comenzó a retroceder cada vez más cerca de su área y perdió la posibilidad de sostener la pelota durante varios minutos.

El desgaste también empezó a notarse en un equipo que había realizado un enorme esfuerzo para defender la ventaja.

Kane encabezó la remontada

La resistencia congoleña terminó a los 75 minutos.

Gordon recibió sobre la izquierda y colocó un centro hacia el área. Kane logró escapar de su marcador y conectó un cabezazo que dejó sin posibilidades a Mpasi para establecer el 1 a 1.

El empate cambió por completo el encuentro. Inglaterra aumentó la presión y la República Democrática del Congo ya no consiguió recuperar el orden defensivo que había mantenido durante más de una hora.

A los 86 minutos, Kane volvió a aparecer.

El capitán se desplazó sobre el borde del área y sacó un potente remate que alcanzó una velocidad cercana a los 100 kilómetros por hora. La pelota se metió lejos del alcance de Mpasi y selló el 2 a 1.

Kane alcanzó así los 13 goles en Copas del Mundo y superó por uno el registro histórico del brasileño Pelé.

Los congoleños intentaron reaccionar durante los últimos minutos, pero Inglaterra controló la ventaja y evitó que el encuentro llegara al alargue.

El reconocimiento para la República Democrática del Congo

Aunque no consiguió completar la hazaña, el seleccionado africano cerró una participación histórica.

La República Democrática del Congo disputó por primera vez una fase eliminatoria mundialista y estuvo muy cerca de dejar afuera a uno de los principales candidatos.

El equipo regresó al torneo después de 52 años, tras su única participación anterior como Zaire en 1974. En esta edición empató con Portugal, derrotó a Uzbekistán y avanzó como uno de los mejores terceros.

Inglaterra, por su parte, consiguió su cuarta victoria en el torneo, aunque debió trabajar hasta el cierre para evitar una de las mayores sorpresas de la competencia.

El conjunto de Tuchel enfrentará a México por los octavos de final el domingo 5 de julio, desde las 21:00 de Argentina, en el estadio Azteca.