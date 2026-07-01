Cuesta Blanca realizó su primera Asamblea Anual Ordinaria Virtual y aprobó memoria y balance 2025

La memoria y el balance 2025 fueron aprobados por mayoría de los vecinos conectados, quienes se habían inscripto y validado previamente mediante Ciudadano Digital.

La Comuna de Cuesta Blanca informó que este martes 30 de junio se llevó a cabo la primera Asamblea Anual Ordinaria Virtual de la localidad, a través de la plataforma Zoom.

Durante la reunión se puso a consideración la memoria y el balance correspondientes a 2025, que fueron aprobados por mayoría de los vecinos participantes.

Para formar parte de la asamblea, los vecinos debieron inscribirse previamente y validar su identidad mediante Ciudadano Digital (CiDi), de acuerdo con el procedimiento establecido por la comuna para esta modalidad.

Desde la gestión comunal calificaron la experiencia como exitosa y destacaron que la implementación virtual permitió ampliar las herramientas de participación, garantizar la validación de los asistentes y comunicar los resultados de gestión mediante recursos digitales.

La comuna remarcó además el carácter pionero de la iniciativa, vinculada a un proceso de modernización, transparencia y digitalización de las instancias institucionales.