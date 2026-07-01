Flores cumplió su primer mes al frente de la Comunidad Regional Punilla con foco en turismo e integración

El jefe comunal de Mayu Sumaj destacó la adhesión de 18 localidades al programa Caja 427+, la presentación del Plan de Desarrollo Turístico de Punilla y la reforma de la ley que regula el funcionamiento de las comunidades regionales. También remarcó que las autoridades del organismo trabajan ad honorem.

Al cumplirse el primer mes de Fabián Flores como presidente de la Comunidad Regional Punilla, el organismo realizó un balance de las primeras acciones de la nueva gestión, con eje en la integración territorial, el turismo y las políticas destinadas a las personas mayores.

El jefe comunal de Mayu Sumaj asumió la conducción tras ser elegido por sus pares y, durante junio, encabezó la adhesión de 18 localidades al programa Caja 427+, la presentación del Plan de Desarrollo Turístico del departamento y distintas gestiones vinculadas con la reforma de la Ley Provincial N° 9206.

Cambios en la Ley de Comunidades Regionales

Uno de los temas destacados por Flores fue la modificación de la Ley Orgánica de Regionalización de la Provincia de Córdoba, aprobada por la Legislatura con acompañamiento de los distintos bloques.

La reforma permite que los legisladores provinciales elegidos por distrito único que tengan domicilio en el departamento puedan incorporarse voluntariamente como miembros plenos de la Comunidad Regional. Hasta ahora, esa participación estaba reservada al legislador departamental.

La modificación también introduce una mayor flexibilidad en la organización interna y habilita que la presidencia pueda recaer en cualquiera de sus miembros, incluidos los legisladores incorporados.

“La democracia permite debatir, plantear las diferencias que podamos tener y enriquecer estas leyes, que en el caso de las comunidades regionales son muy importantes”, sostuvo Flores.

El presidente del organismo consideró que la reforma ampliará la participación y sumará herramientas para fortalecer la gestión.

“Creo que la votación realizada en la Legislatura va a favorecer la realización de proyectos y el avance de las comunidades regionales”, afirmó.

La iniciativa fue encabezada por el presidente de la Legislatura, Facundo Torres, y había sido analizada previamente en las comisiones de Asuntos Municipales y Comunales y de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.

Cargos ad honorem

Flores también buscó aclarar cómo se integra y funciona la conducción del organismo regional.

Según explicó, tanto la presidencia como la vicepresidencia, la tesorería y la Comisión Revisora de Cuentas son funciones desempeñadas ad honorem.

“No son cargos pagos. Todos trabajan por cada pueblo y con el objetivo de fortalecer y potenciar Punilla. No hay otro interés que no sea potenciar el departamento”, señaló.

El mandatario agradeció el respaldo de sus pares y la participación de quienes integran las distintas áreas y comisiones de trabajo.

“Fui elegido por todos mis pares, a quienes aprovecho para agradecer nuevamente. Quienes tengan tiempo y quieran participar dentro de la Comunidad Regional y de sus comisiones pueden hacerlo”, expresó.

Dieciocho localidades adhirieron al programa Caja 427+

Durante junio, la sede de la Comunidad Regional en La Falda recibió a representantes de 18 municipios y comunas que firmaron su incorporación al programa Caja 427+, impulsado junto con la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba.

La iniciativa promueve actividades recreativas, culturales, educativas y de bienestar para personas mayores. También ofrece capacitación previsional y herramientas digitales a empleados de municipios y comunas.

Cada gobierno local podrá adaptar el alcance de las propuestas a las necesidades de su comunidad.

Flores explicó que el programa tiene una doble finalidad: capacitar al personal municipal para mejorar la atención de los afiliados y desarrollar talleres y espacios de acompañamiento para adultos mayores.

“Una persona se jubila con la expectativa de descansar y disfrutar los últimos años de su vida, pero en la actualidad está ocurriendo lo contrario”, planteó.

En ese marco, cuestionó la respuesta del Gobierno nacional ante la situación de los jubilados y valoró la intervención de la Caja provincial para sostener iniciativas de contención y participación.

Una hoja de ruta para el turismo

Otra de las primeras acciones fue la presentación, en La Cumbre, del Plan de Desarrollo Turístico de la Comunidad Regional Punilla.

La propuesta fue elaborada junto con profesionales de la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba y busca fomentar un ecosistema turístico integrado, eficiente, inteligente y sostenible.

El plan contempla la mejora de la infraestructura, la incorporación de tecnologías, la promoción de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de la identidad cultural y natural del departamento.

Flores remarcó que se trata de un trabajo iniciado durante la gestión anterior y construido junto con intendentes y jefes comunales.

“Es una herramienta que no teníamos y que funciona como una hoja de ruta. Nos indica por dónde debemos avanzar en materia turística, más allá de las diferencias que existen dentro del departamento”, explicó.

En ese sentido, señaló que el turismo presenta características diferentes en el norte, el centro y el sur de Punilla, por lo que el proyecto plantea estrategias específicas para cada sector.

El próximo paso será la designación de un gerente turístico de la Comunidad Regional, encargado de coordinar la implementación del programa y articular con los municipios, comunas y prestadores.

“Ahora debemos ponerlo en práctica. Será un trabajo con articulación entre el sector público y el privado, porque de lo contrario no sería posible llevar adelante el proyecto”, afirmó.

Al evaluar el inicio de su gestión, Flores reafirmó su compromiso con la función pública y con el trabajo regional.

“Voy a dejar la vida por la función pública porque es lo que amo. Me siento muy feliz trabajando por los vecinos”, concluyó.