Mundial 2026: México rompió una espera de 40 años y avanzó a octavos

El seleccionado anfitrión venció 2 a 0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El equipo de Javier Aguirre ganó sus cuatro partidos y todavía no recibió goles en el torneo.

México derrotó 2 a 0 a Ecuador en el estadio Azteca y consiguió su primera victoria en una fase eliminatoria de la Copa del Mundo desde 1986.

Julián Quiñones abrió el marcador a los 22 minutos y asistió a Raúl Jiménez para el segundo nueve minutos después. El conjunto dirigido por Javier Aguirre resolvió el partido durante una gran primera mitad y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026.

Ecuador terminó con diez jugadores por la expulsión de Piero Hincapié durante el tiempo agregado.

México alcanzó además su cuarto triunfo consecutivo y continúa sin recibir goles. Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

La tormenta demoró una noche esperada durante décadas

El comienzo del encuentro se retrasó una hora por las tormentas eléctricas que afectaron a la Ciudad de México.

La espera no redujo el entusiasmo de las más de 80 mil personas que colmaron el Azteca y acompañaron al seleccionado anfitrión desde el inicio.

México asumió rápidamente el protagonismo. Jiménez estuvo cerca de marcar mediante un cabezazo después de un centro de Luis Romo, mientras que el juvenil Gilberto Mora sacó un remate desde una posición cerrada que pasó muy cerca del segundo palo.

Mora, con 17 años, se convirtió en el segundo futbolista más joven en comenzar como titular un partido de eliminación directa en la historia de los mundiales, solamente detrás de Pelé.

Ecuador respondió con un contraataque conducido por Gonzalo Plata. La jugada terminó con un disparo cruzado de John Yeboah que golpeó la parte externa del palo.

Fue una de las pocas situaciones claras que consiguió generar el equipo de Sebastián Beccacece durante la primera parte.

Quiñones abrió el camino

México encontró la ventaja a los 22 minutos.

Roberto Alvarado lanzó un pase preciso detrás de la presión ecuatoriana y encontró a Quiñones sobre el sector izquierdo. El delantero superó físicamente a Willian Pacho, ingresó al área y sacó un potente remate hacia el ángulo.

Fue el tercer gol de Quiñones en el torneo y desató la celebración en un Azteca que esperaba desde hacía cuatro décadas volver a festejar una victoria mundialista en una instancia eliminatoria.

El segundo tanto llegó apenas nueve minutos después.

Ecuador perdió la pelota cerca de su propia área y Jiménez inició una combinación con Quiñones. El delantero recibió la devolución en la medialuna y definió de primera con un remate que ingresó en el ángulo de Hernán Galíndez.

Jiménez alcanzó los 47 goles con la selección mexicana y quedó a cinco del récord histórico de Javier Hernández.

Con la diferencia de dos tantos, México jugó sus mejores minutos. El equipo encontró espacios, presionó sobre la salida rival y estuvo cerca de ampliar el marcador antes del descanso.

Ecuador intentó reaccionar mediante otro remate de Yeboah, pero el arquero Raúl Rangel respondió con una gran atajada.

Ecuador no encontró la reacción

Beccacece realizó modificaciones para el comienzo del segundo tiempo y Ecuador pasó a controlar durante más tiempo la pelota.

Sin embargo, el seleccionado sudamericano no consiguió transformar esa posesión en situaciones claras. México retrocedió algunos metros, protegió los espacios y continuó generando peligro mediante ataques rápidos y jugadas de pelota detenida.

Galíndez evitó el tercer gol al rechazar un potente cabezazo del capitán César Montes, quien poco después volvió a quedar cerca con otro remate aéreo.

Aguirre comenzó a administrar el esfuerzo de su plantel y reemplazó a Quiñones, Jiménez y Mora. El juvenil recibió una ovación del público después de otra actuación destacada.

Ecuador acumuló futbolistas en ataque durante el tramo final, pero volvió a encontrar una defensa mexicana firme.

La frustración ecuatoriana terminó con la expulsión de Hincapié en el tiempo agregado, después de un enfrentamiento con Santiago Giménez.

México dejó atrás una larga frustración

El triunfo representó la primera victoria de México en una eliminatoria mundialista desde el 2 a 0 sobre Bulgaria en 1986, también disputado en el Azteca.

Desde entonces, el seleccionado había quedado eliminado en siete oportunidades consecutivas después de superar la fase de grupos.

La racha adquirió todavía más peso después de la eliminación en la primera ronda de Qatar 2022. Como anfitrión de esta edición, México consiguió reconstruirse y comenzó el torneo con cuatro victorias consecutivas y cuatro vallas invictas.

El equipo de Aguirre venció durante la fase de grupos a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, antes de superar a Ecuador en los dieciseisavos.

México regresará al Azteca para disputar los octavos de final el domingo 5 de julio, desde las 21:00 de Argentina, frente al ganador de Inglaterra-República Democrática del Congo.