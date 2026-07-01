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Cuatro sismos en ocho días: un nuevo temblor volvió a sentirse en Punilla

El movimiento de mayor magnitud ocurrió durante la madrugada de este miércoles y alcanzó los 4 grados. Desde el 23 de junio, el INPRES registró otros tres eventos percibidos en Villa Carlos Paz y distintas localidades del valle.

Un sismo de magnitud 4 se registró durante la madrugada de este miércoles en Córdoba y volvió a sentirse en Villa Carlos Paz y otras localidades de Punilla.

El movimiento ocurrió a la 1:34:12, tuvo una profundidad de 11 kilómetros y su epicentro se ubicó a 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y 77 kilómetros al este de Serrezuela.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), alcanzó una intensidad de entre III y IV grados en Cruz del Eje y Deán Funes. También fue percibido en Villa de Soto, Capilla del Monte, Villa Carlos Paz, Córdoba capital, Jesús María, Alta Gracia, Villa Dolores y Villa del Rosario.

El episodio fue el cuarto movimiento sentido en Punilla o su entorno durante los últimos ocho días.

La secuencia de los cuatro sismos

El primero ocurrió el martes 23 de junio a las 17:12, con una magnitud de 2,5 y una profundidad de 18 kilómetros. Su epicentro se localizó a 46 kilómetros al noroeste de Alta Gracia y fue percibido levemente en Villa Carlos Paz y Tanti.

El segundo se registró el domingo 28 a las 23:55. Tuvo una magnitud de 2,7, se originó a 22 kilómetros de profundidad y fue sentido con mayor claridad en Villa Carlos Paz y La Calera. También hubo registros en Tanti, Cosquín, La Falda, Alta Gracia y la ciudad de Córdoba.

Durante la madrugada del martes 30, a las 3:34, se produjo el tercer evento. Alcanzó una magnitud de 2,4, tuvo una profundidad de 19 kilómetros y su epicentro fue ubicado a 20 kilómetros al noroeste de Alta Gracia. El INPRES confirmó que fue percibido en San Antonio de Arredondo y Cabalango.

La secuencia se completó con el temblor de este miércoles, que fue considerablemente más fuerte que los anteriores y tuvo un alcance más amplio dentro de la provincia.

Aunque los cuatro movimientos se produjeron en un período breve y fueron sentidos en localidades de Punilla, hasta el momento el INPRES no informó que formen parte de una misma serie sísmica ni estableció una relación entre ellos.

lajornada
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