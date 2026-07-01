Mundial 2026: Bélgica resucitó ante Senegal y avanzó con un penal en el minuto final del alargue

El conjunto africano ganaba 2 a 0 hasta los 85 minutos, pero Romelu Lukaku descontó y Youri Tielemans forzó la prórroga. El capitán belga volvió a marcar desde los doce pasos para sellar el dramático 3 a 2.

Bélgica protagonizó una remontada extraordinaria para derrotar 3 a 2 a Senegal, después de estar dos goles abajo hasta los minutos finales, y clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026.

Habib Diarra e Ismaïla Sarr pusieron al seleccionado africano en ventaja, pero Romelu Lukaku descontó a los 86 minutos y Youri Tielemans consiguió la igualdad tres minutos después.

Cuando la definición por penales parecía inevitable, una revisión del VAR derivó en una infracción dentro del área. Tielemans ejecutó el penal en el minuto 122 y completó una remontada que parecía imposible.

Senegal fue superior y construyó una ventaja merecida

El seleccionado africano impuso su intensidad desde el comienzo y complicó a Bélgica mediante una presión alta que dificultó la salida de los defensores europeos.

Senegal encontró la apertura a los 24 minutos, después de una acción colectiva y un rechazo incompleto dentro del área. Diarra apareció frente al arco y superó a Thibaut Courtois para establecer el 1 a 0.

Bélgica tuvo dificultades para reaccionar. El equipo dirigido por Rudi Garcia controló por momentos la pelota, pero mostró poca profundidad y dependió principalmente de las apariciones individuales de Jérémy Doku.

Senegal, en cambio, se mostró más firme en los duelos, aprovechó los espacios y estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso.

Garcia decidió enviar a Lukaku al campo para el comienzo del segundo tiempo, en busca de mayor presencia dentro del área. Sin embargo, el primer golpe del complemento volvió a ser africano.

Un golazo de Sarr puso a Bélgica al borde de la eliminación

A los 51 minutos, un pase largo encontró a Sarr sobre el sector derecho. El delantero controló la pelota con el pecho y sacó una espectacular volea que dejó sin posibilidades a Courtois.

El 2 a 0 reflejaba lo ocurrido durante buena parte del encuentro y colocaba a Bélgica frente a una eliminación inesperada.

Senegal incluso tuvo oportunidades para convertir el tercero. Sarr volvió a quedar en posición favorable y el equipo africano encontró espacios cada vez que logró superar la presión belga.

El arquero Mory Diaw respondió en las aproximaciones europeas, mientras la defensa senegalesa conseguía neutralizar los centros dirigidos hacia Lukaku.

Bélgica llegó a los últimos cinco minutos sin mostrar señales claras de recuperación. El partido parecía resuelto, pero una acción aislada cambió por completo el desarrollo.

Dos goles en tres minutos

A los 86 minutos, Thomas Meunier avanzó por la derecha y envió un centro bajo hacia el primer palo.

Lukaku anticipó a su marcador y definió de primera para marcar el descuento. El delantero, que había comenzado el encuentro como suplente, devolvió a Bélgica a un partido que parecía perdido.

Senegal sintió el impacto y retrocedió demasiado cerca de su arco. Bélgica aprovechó el desconcierto y consiguió el empate a los 89 minutos.

Leandro Trossard colocó un centro desde la izquierda que provocó una salida fallida de Diaw. Tielemans llegó por detrás de los defensores y conectó de cabeza frente al arco vacío para establecer el 2 a 2.

En apenas tres minutos, Bélgica pasó de estar eliminada a forzar la prórroga.

Tielemans definió una clasificación agónica

El conjunto europeo tomó la iniciativa durante el tiempo suplementario, impulsado por la reacción conseguida sobre el final de los 90 minutos.

Senegal logró recomponerse y volvió a generar peligro durante el segundo período de la prórroga. Iliman Ndiaye probó desde larga distancia y Courtois respondió con seguridad, mientras otra llegada africana terminó con un remate apenas desviado.

Cuando todo parecía conducir a los penales, Tielemans cayó dentro del área después de recibir un contacto en una de las últimas acciones.

El árbitro dejó continuar inicialmente, pero fue convocado por el VAR para revisar la jugada. Después de observar las imágenes, sancionó el penal que generó las protestas de los futbolistas senegaleses.

El propio Tielemans asumió la ejecución y convirtió el 3 a 2 en el minuto 122, con un remate que selló su doblete y la clasificación belga.

Senegal ya no tuvo tiempo para reaccionar y cerró su participación después de haber estado a pocos minutos de eliminar a uno de los seleccionados europeos más experimentados.

Bélgica disputará los octavos de final el lunes 6 de julio, desde las 21:00 de Argentina. Su rival será el ganador del encuentro entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.