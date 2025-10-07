Muerte súbita: Pía Felpeto presentó iniciativas para convertir a Villa Carlos Paz en ciudad cardioasistida

La concejal de Juntos por Carlos Paz impulsó dos iniciativas que buscan implementar un sistema integral de prevención, con desfibriladores en espacios públicos y capacitación en RCP.

La concejal Pía Belén Felpeto, integrante del bloque Juntos por Carlos Paz, presentó en el Concejo de Representantes dos proyectos destinados a abordar la prevención de la muerte súbita en la ciudad.

El primero, un Proyecto de Ordenanza, propone la creación de un sistema integral que regule la instalación de desfibriladores externos automáticos (DEA) en lugares de concurrencia masiva, establezca la capacitación obligatoria en maniobras de RCP, disponga la creación de un registro municipal de equipos y la adecuada señalización en cada punto donde se ubiquen los dispositivos. La propuesta toma como base la Ley Nacional 27.159 y su decreto reglamentario, adaptados a la realidad local.

El segundo, un Proyecto de Resolución, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un informe detallado sobre las acciones preventivas ya implementadas, incluyendo la ubicación y el estado de los DEA existentes, la formación del personal municipal y de instituciones deportivas, los controles realizados a gimnasios y las campañas de concientización vigentes.

Felpeto señaló que “cada minuto cuenta cuando ocurre un paro cardíaco; la posibilidad de salvar una vida depende de que existan dispositivos a mano y personas capacitadas para actuar”.

Concejala Pia Felpeto.

Durante septiembre, Córdoba se vio conmovida por la muerte súbita de cinco adolescentes y un adulto en distintos puntos de la provincia, entre ellos un estudiante de Villa Carlos Paz. Estos episodios, explicó la edil, refuerzan la necesidad de políticas públicas activas que garanticen entornos seguros y preparados para la respuesta inmediata ante emergencias cardíacas.

Finalmente, Felpeto remarcó que “estos proyectos buscan abrir el debate con especialistas, instituciones y la comunidad, para que Villa Carlos Paz sea una ciudad cardioasistida, preparada para responder ante emergencias y cuidar a cada vecino y vecina”.