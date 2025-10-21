Milei vuelve a Córdoba este martes con una caminata y mensaje a los jóvenes en el tramo final de campaña

El presidente visitará este martes Nueva Córdoba para respaldar al candidato Gonzalo Roca. Hará una arenga frente al Buen Pastor antes del cierre nacional en Rosario.

El presidente Javier Milei regresará este martes a la ciudad de Córdoba en el marco de la última semana antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Su objetivo será impulsar la candidatura de Gonzalo Roca, primer postulante de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia.

El mandatario encabezará una caminata por Nueva Córdoba, que partirá desde Ituzaingó y San Lorenzo y concluirá frente a las aguas danzantes del Paseo del Buen Pastor, donde dirigirá unas palabras al público con un megáfono, en el estilo de los actos relámpago que protagonizó en Tucumán y Santiago del Estero.

Estrategia de campaña y acompañamiento local

Milei estará acompañado por el diputado Gabriel Bornoroni, jefe de campaña en Córdoba, y por los integrantes de la lista: Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela y Laura Rodríguez Machado. La convocatoria apunta especialmente al electorado joven, un segmento clave en la base de apoyo libertaria.

Mientras tanto, el candidato Gonzalo Roca intensifica su discurso para polarizar con Juan Schiaretti, líder de Provincias Unidas, y con la diputada Natalia de la Sota, referente de Defendamos Córdoba, dos espacios que crecieron en intención de voto en los últimos días.

Cierre nacional en Rosario

Aunque se especulaba que el presidente cerraría su recorrido en Córdoba, el acto final de campaña tendrá lugar el jueves 23 de octubre en Rosario, provincia de Santa Fe, donde Milei buscará sumar respaldo en una contienda ajustada con Fuerza Patria, que encabezan Caren Tepp y Agustín Rossi.

El evento, previsto en el Parque España, será el último acto antes de los comicios, y marcará el cierre de la gira nacional de La Libertad Avanza rumbo a la votación del domingo 26.