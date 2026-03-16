Milei vuelve a Córdoba este lunes para disertar en la Bolsa de Comercio junto a Adorni

El presidente Javier Milei estará este lunes en la ciudad de Córdoba para participar de una actividad en la Bolsa de Comercio, en una agenda que comenzará a las 16 y que incluirá un encuentro con empresarios y dirigentes. Lo acompañará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei retomará este lunes su agenda en Córdoba con una visita a la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde encabezará una actividad prevista para las 16 en la nueva sede de la entidad. Será una escala breve en la capital provincial, centrada en un encuentro con referentes del sector empresario y dirigentes locales, sin que hasta ahora se hayan informado reuniones políticas paralelas.

Junto al mandatario estará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la actividad incluirá también intervenciones del presidente de la Bolsa, Manuel Tagle, y del economista Guido Sandleris, según los adelantos difundidos sobre el evento.

La visita marcará un nuevo paso de Milei por Córdoba, una provincia donde mantiene un vínculo político y simbólico fuerte desde la campaña, y donde la Bolsa de Comercio volvió a convertirse en uno de los escenarios elegidos para sus exposiciones públicas. La nueva sede de la entidad ya había sido sede de otra actividad presidencial meses atrás.