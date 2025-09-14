Milei elige Córdoba para lanzar su campaña nacional en medio del conflicto con los gobernadores

El presidente busca reposicionarse de cara a las elecciones de octubre y reforzar su presencia en el interior, mientras crece la tensión política con el bloque de Provincias Unidas.

En un contexto de creciente fricción con los gobernadores de Provincias Unidas, el presidente Javier Milei lanzará desde Córdoba la campaña nacional de La Libertad Avanza con la mira puesta en las elecciones del 26 de octubre.

La Casa Rosada apuesta a recuperar terreno en el interior del país y proyecta un escenario electoral dividido en tercios, donde el frente de mandatarios provinciales aparece con posibilidades de terciar entre el oficialismo y el peronismo.

Una gira para apuntalar candidatos en el interior

Según trascendió, el plan contempla próximas visitas a Santa Fe, Mendoza, Corrientes y Tucumán, además de puntos clave de la provincia de Buenos Aires como Bahía Blanca y Mar del Plata, con el objetivo de impulsar a los candidatos libertarios locales y evitar un choque directo con los gobernadores.

La nueva estrategia dejará en segundo plano el lema “Kirchnerismo Nunca Más” para centrarse en los indicadores macroeconómicos que el Gobierno considera logros de gestión y en la crítica a la administración anterior como origen de la crisis.

Intento de recomponer la relación con las provincias

En paralelo, Milei ordenó reflotar la Mesa Federal con los gobernadores para contener el malestar generado tras la ruptura de alianzas que dejó al oficialismo con menor peso parlamentario.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, inició rondas de diálogo con mandatarios como Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), con la intención de abrir un canal político mientras el Presidente se concentra en la campaña.

La Casa Rosada confía en que esta ofensiva electoral le permitirá a Milei consolidar apoyos en el interior y reducir el impacto de Provincias Unidas, el bloque que amenaza con disputarle protagonismo en provincias clave como Córdoba, Santa Fe y Corrientes.