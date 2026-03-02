Milei abrió las sesiones y prometió una batería de reformas en medio de cruces e insultos en el Congreso

En la apertura del 144° período ordinario, el Presidente anunció cambios en los códigos Civil, Comercial, Aduanero y Penal, además de una reforma tributaria y educativa. El discurso estuvo marcado por interrupciones y chicanas a la oposición, en un recinto con clima de alta tensión política.

Javier Milei inauguró este domingo el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso atravesado por anuncios de reformas estructurales y un tono de confrontación permanente con la oposición. Desde el recinto, el Presidente sostuvo que su espacio cuenta con “el Congreso más reformista de la historia” y planteó que buscará avanzar con una agenda amplia de cambios legislativos durante 2026.

Entre los principales ejes, Milei anticipó iniciativas para modificar el Código Civil y Comercial, impulsar una reforma tributaria y profundizar la apertura económica, incluyendo acuerdos comerciales y ajustes en el Código Aduanero para adecuar el marco normativo a la estrategia de inserción internacional del país.

En materia de seguridad y justicia, también anunció que buscará cambios en el Código Penal con el objetivo de endurecer sanciones y ampliar el alcance de la prisión efectiva, bajo la consigna de reforzar la idea de “el que la hace la paga”. A la vez, afirmó que la Justicia “tiene que ser transformada” y mencionó la expansión del sistema acusatorio como parte de ese rumbo.

Educación y Fuerzas Armadas, dentro del paquete anunciado

Durante su mensaje, el Presidente incluyó a la educación en el listado de reformas, al plantear que los niveles Inicial, Primario y Secundario deberían modificarse para brindar “herramientas” y evitar el “adoctrinamiento”.

Además, afirmó que el país debe fortalecer su capacidad de defensa y sostuvo que ya se inició un plan de modernización del equipamiento y de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, en un mundo que describió como atravesado por un reordenamiento geopolítico. En ese tramo, vinculó su estrategia internacional con la alianza con Estados Unidos y expresó un llamado a “crear el siglo de las Américas”.

Un recinto caliente y acusaciones a la oposición

Más allá de los anuncios, el discurso fue interrumpido en repetidas oportunidades por gritos, cruces y respuestas directas del Presidente hacia bancas opositoras. En varios pasajes, Milei lanzó acusaciones e insultos contra dirigentes del peronismo y también chicaneó al Frente de Izquierda, en un clima que se pareció más a una disputa de campaña que a una ceremonia institucional.

También hubo referencias a tensiones dentro del oficialismo: en un tramo, el Presidente deslizó críticas sobre quienes, tras un traspié electoral, “opositores y propios” habrían fantaseado con la sucesión, en una frase leída como un mensaje hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, presente en el estrado junto a él y al titular de Diputados, Martín Menem.

Gobernadores presentes

En la Asamblea Legislativa se observó la presencia de varios mandatarios provinciales, entre ellos Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis), además del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, entre otros.

Con la apertura formal del período ordinario, el Gobierno buscará ahora traducir en proyectos concretos la agenda anunciada, en un Congreso donde el tono del mensaje presidencial anticipa un año legislativo de fuerte disputa política.