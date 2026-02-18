miércoles, febrero 18, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Sociedad Miércoles y jueves con calor y chances de tormentas en Villa Carlos...

Miércoles y jueves con calor y chances de tormentas en Villa Carlos Paz

El SMN prevé dos jornadas de temperaturas altas en Punilla, con máxima de 31° tanto el miércoles 18 como el jueves 19. La inestabilidad se concentra en el tramo de la tarde/noche, y el jueves aparece como el día con la probabilidad más alta en la franja matutina (40–70%).

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un escenario típico de verano: calor sostenido y probabilidad de precipitaciones en ventanas específicas del día.

Miércoles 18

  • Mañana: probabilidad baja (0–10%) y temperatura cercana a 22°, con viento 23–31 km/h.
  • Tarde: sube el calor hasta 31° y aparece una chance de precipitaciones 10–40%, con viento 13–22 km/h.
  • Noche: se mantiene la probabilidad 10–40%, con temperatura alrededor de 26° y viento 13–22 km/h.

Jueves 19

  • Mañana: probabilidad 10–40%, con temperatura cercana a 20° y viento 13–22 km/h.
  • Media mañana: aumenta la chance a 40–70%, con temperatura alrededor de 21° y viento 13–22 km/h.
  • Tarde: vuelve el pico de calor, con máxima de 31° y probabilidad 10–40%, con viento 13–22 km/h.
  • Noche: continúa el tiempo variable, con probabilidad 10–40% y temperatura cerca de 25°, con viento 13–22 km/h.

Para tener en cuenta: el jueves 19 suma el tramo más sensible en la mañana, cuando el SMN marca 40–70% de probabilidad de precipitaciones; el resto de ambos días mantiene chances moderadas (10–40%) hacia la tarde/noche.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

FATE cerró su planta y anunció el despido de 920 trabajadores

River sufrió pero venció 1-0 a Ciudad de Bolívar y avanzó...

Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí y abre...

Multitud, comparsas y shows en vivo: Icho Cruz consolida su carnaval...