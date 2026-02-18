Miércoles y jueves con calor y chances de tormentas en Villa Carlos Paz

El SMN prevé dos jornadas de temperaturas altas en Punilla, con máxima de 31° tanto el miércoles 18 como el jueves 19. La inestabilidad se concentra en el tramo de la tarde/noche, y el jueves aparece como el día con la probabilidad más alta en la franja matutina (40–70%).

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un escenario típico de verano: calor sostenido y probabilidad de precipitaciones en ventanas específicas del día.

Miércoles 18

Mañana: probabilidad baja ( 0–10% ) y temperatura cercana a 22° , con viento 23–31 km/h .

probabilidad baja ( ) y temperatura cercana a , con viento . Tarde: sube el calor hasta 31° y aparece una chance de precipitaciones 10–40% , con viento 13–22 km/h .

sube el calor hasta y aparece una chance de precipitaciones , con viento . Noche: se mantiene la probabilidad 10–40%, con temperatura alrededor de 26° y viento 13–22 km/h.

Jueves 19

Mañana: probabilidad 10–40% , con temperatura cercana a 20° y viento 13–22 km/h .

probabilidad , con temperatura cercana a y viento . Media mañana: aumenta la chance a 40–70% , con temperatura alrededor de 21° y viento 13–22 km/h .

aumenta la chance a , con temperatura alrededor de y viento . Tarde: vuelve el pico de calor, con máxima de 31° y probabilidad 10–40% , con viento 13–22 km/h .

vuelve el pico de calor, con y probabilidad , con viento . Noche: continúa el tiempo variable, con probabilidad 10–40% y temperatura cerca de 25°, con viento 13–22 km/h.

Para tener en cuenta: el jueves 19 suma el tramo más sensible en la mañana, cuando el SMN marca 40–70% de probabilidad de precipitaciones; el resto de ambos días mantiene chances moderadas (10–40%) hacia la tarde/noche.