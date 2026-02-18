Miércoles y jueves con calor y chances de tormentas en Villa Carlos Paz

El SMN prevé dos jornadas de temperaturas altas en Punilla, con máxima de 31° tanto el miércoles 18 como el jueves 19. La inestabilidad se concentra en el tramo de la tarde/noche, y el jueves aparece como el día con la probabilidad más alta en la franja matutina (40–70%).
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un escenario típico de verano: calor sostenido y probabilidad de precipitaciones en ventanas específicas del día.
Miércoles 18
- Mañana: probabilidad baja (0–10%) y temperatura cercana a 22°, con viento 23–31 km/h.
- Tarde: sube el calor hasta 31° y aparece una chance de precipitaciones 10–40%, con viento 13–22 km/h.
- Noche: se mantiene la probabilidad 10–40%, con temperatura alrededor de 26° y viento 13–22 km/h.
Jueves 19
- Mañana: probabilidad 10–40%, con temperatura cercana a 20° y viento 13–22 km/h.
- Media mañana: aumenta la chance a 40–70%, con temperatura alrededor de 21° y viento 13–22 km/h.
- Tarde: vuelve el pico de calor, con máxima de 31° y probabilidad 10–40%, con viento 13–22 km/h.
- Noche: continúa el tiempo variable, con probabilidad 10–40% y temperatura cerca de 25°, con viento 13–22 km/h.
Para tener en cuenta: el jueves 19 suma el tramo más sensible en la mañana, cuando el SMN marca 40–70% de probabilidad de precipitaciones; el resto de ambos días mantiene chances moderadas (10–40%) hacia la tarde/noche.