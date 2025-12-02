Miércoles sin agua: Villa Carlos Paz conecta el nuevo tramo del acueducto sobre avenida Cárcano

Este miércoles, el Municipio de Villa Carlos Paz realizará la primera conexión del nuevo tramo del acueducto a la red troncal, por lo que el servicio de agua potable se verá restringido en toda la ciudad durante 24 horas.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que finalizó la colocación del último tramo del nuevo acueducto sobre avenida Cárcano y que este miércoles, desde las 00 y por un plazo de 24 horas, se concretará la primera conexión con la red troncal del Servicio Municipal de Agua Potable.

Se trata de una maniobra técnica que debe realizarse sin circulación de agua, por lo que el servicio se verá restringido en toda la ciudad mientras se llevan adelante los trabajos.

Desde el Municipio recomendaron a los vecinos conservar los reservorios de agua domiciliarios, evitar el derroche y organizar el consumo durante el período de restricción para reducir el impacto de la medida.

Nuevo acueducto sobre avenida Cárcano

En esta primera etapa, la obra contempló la renovación de 2400 metros de cañería de cemento por una nueva tubería PRFV de 600 mm de diámetro sobre avenida Cárcano (entre la calle Johannes Kepler y la intersección con avenida Libertad), lo que permitirá mejorar de manera significativa la distribución del servicio de agua en toda la ciudad.

El nuevo tramo forma parte de una intervención integral destinada a reforzar la infraestructura de abastecimiento y asegurar mayor eficiencia y confiabilidad en el sistema, acompañando el crecimiento urbano y la demanda de los distintos barrios.

Refuncionalización vial y turística de avenida Cárcano

Una vez finalizados los trabajos de recambio de cañerías, está previsto que en el mes de marzo se ejecute el proyecto de refuncionalización vial y turística sobre el mismo tramo de avenida Cárcano.

El plan incluye el mejoramiento de la carpeta asfáltica, la construcción de un separador central y obras en el sistema de escurrimiento pluvial, configurando una intervención integral en uno de los principales corredores de la ciudad.

La inversión total asciende a 6.265.083.247 pesos, con financiamiento del Gobierno provincial y de la Municipalidad.

Según se adelantó, estos trabajos apuntan a mejorar la seguridad vial, optimizar el tránsito en una arteria de alto flujo y potenciar la conectividad entre Córdoba capital, el Valle de Punilla y Villa Carlos Paz, sumando además valor turístico a uno de los accesos más utilizados por vecinos y visitantes.