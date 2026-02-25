Miércoles más fresco y jueves con regreso de tormentas en Villa Carlos Paz

El SMN prevé un miércoles 25 con descenso de temperatura (máxima de 23°) y probabilidades bajas a moderadas de precipitaciones en el arranque del día. Para el jueves 26, vuelve la inestabilidad con chances más altas de tormentas, especialmente entre la mañana y la tarde (40–70%), con máxima de 26°.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz y la zona de Punilla muestra una transición: un miércoles más templado, con mejoras parciales, y un jueves con mayor probabilidad de precipitaciones.
Miércoles 25
- Mañana: probabilidad de precipitaciones 10–40%, con temperatura cercana a 18° y viento muy leve (0–2 km/h).
- Tarde: mejora, con chance baja (0–10%), máxima de 23° y viento 13–22 km/h.
- Noche: se mantiene la probabilidad baja (0–10%), con temperatura alrededor de 20° y viento muy leve (0–2 km/h).
Jueves 26
- Mañana: probabilidad 10–40% en el arranque, con temperatura cerca de 15° y viento 7–12 km/h.
- Media mañana: sube la chance a 40–70%, con temperatura todavía en torno a 15° y viento 7–12 km/h.
- Tarde: se mantiene la inestabilidad con 40–70% y asciende la temperatura hasta una máxima de 26°, con viento 13–22 km/h.
- Noche: baja a 10–40%, con temperatura cercana a 16° y viento 7–12 km/h.
Para tener en cuenta: el tramo más sensible se concentra en el jueves 26, cuando el SMN marca probabilidad alta (40–70%) durante buena parte del día. El miércoles 25 aparece más estable, con chances bajas desde la tarde.