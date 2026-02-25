Miércoles más fresco y jueves con regreso de tormentas en Villa Carlos Paz

El SMN prevé un miércoles 25 con descenso de temperatura (máxima de 23°) y probabilidades bajas a moderadas de precipitaciones en el arranque del día. Para el jueves 26, vuelve la inestabilidad con chances más altas de tormentas, especialmente entre la mañana y la tarde (40–70%), con máxima de 26°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz y la zona de Punilla muestra una transición: un miércoles más templado, con mejoras parciales, y un jueves con mayor probabilidad de precipitaciones.

Miércoles 25

Mañana: probabilidad de precipitaciones 10–40% , con temperatura cercana a 18° y viento muy leve ( 0–2 km/h ).

probabilidad de precipitaciones , con temperatura cercana a y viento muy leve ( ). Tarde: mejora, con chance baja ( 0–10% ), máxima de 23° y viento 13–22 km/h .

mejora, con chance baja ( ), y viento . Noche: se mantiene la probabilidad baja (0–10%), con temperatura alrededor de 20° y viento muy leve (0–2 km/h).

Jueves 26

Mañana: probabilidad 10–40% en el arranque, con temperatura cerca de 15° y viento 7–12 km/h .

probabilidad en el arranque, con temperatura cerca de y viento . Media mañana: sube la chance a 40–70% , con temperatura todavía en torno a 15° y viento 7–12 km/h .

sube la chance a , con temperatura todavía en torno a y viento . Tarde: se mantiene la inestabilidad con 40–70% y asciende la temperatura hasta una máxima de 26° , con viento 13–22 km/h .

se mantiene la inestabilidad con y asciende la temperatura hasta una , con viento . Noche: baja a 10–40%, con temperatura cercana a 16° y viento 7–12 km/h.

Para tener en cuenta: el tramo más sensible se concentra en el jueves 26, cuando el SMN marca probabilidad alta (40–70%) durante buena parte del día. El miércoles 25 aparece más estable, con chances bajas desde la tarde.