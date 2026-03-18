Mejora el tiempo en Villa Carlos Paz: miércoles y jueves con panorama favorable y tardes templadas

El SMN anticipa dos jornadas mayormente estables en Punilla. Este miércoles 18 se espera una máxima de 25°, con 0% de precipitaciones durante la mañana y la noche, y una chance mínima (0–10%) en la tarde. Para este jueves 19, el panorama se mantiene en la misma línea, con máxima de 24° y probabilidades muy bajas a lo largo de toda la jornada.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un alivio después de varios días más cambiantes. Tanto este miércoles 18 como este jueves 19 aparecen con condiciones bastante favorables, algo de nubosidad variable y muy poca probabilidad de precipitaciones.
Para hoy, el escenario se presenta tranquilo desde el arranque. Durante la mañana no se esperan lluvias (0%), con una temperatura cercana a 17° y viento de 13–22 km/h. Ya en la tarde, el termómetro subirá hasta una máxima de 25° y apenas aparece una chance mínima de precipitaciones (0–10%), mientras que hacia la noche vuelve a marcar 0%, con registros en torno a 20°.
El panorama para mañana sigue siendo similar, aunque con una mañana un poco más fresca. El jueves 19 arrancará con unos 12° y una probabilidad baja de precipitaciones (0–10%). Luego, entre la mañana y la tarde, el tiempo se mantendrá estable, con 0% al promediar el día y apenas 0–10% más adelante, mientras la temperatura alcanza una máxima de 24°. Hacia la noche, el pronóstico vuelve a ubicarse en un rango muy bajo (0–10%), con valores alrededor de 18° y viento muy leve (0–2 km/h).
Para tener en cuenta: si se sostiene esta tendencia, tanto hoy como mañana ofrecen un marco bastante favorable para actividades al aire libre, con el mejor momento concentrado entre la mañana y la tarde.