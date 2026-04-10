“Más de la mitad de la Argentina necesita una esperanza para 2027”: Ruiz presentó en Villa Carlos Paz otro espacio pro Kicillof

El exlegislador provincial Omar Ruiz presentó en Villa Carlos Paz otro espacio cordobés alineado con Axel Kicillof, diferenciado de otras expresiones ya surgidas en la provincia con el mismo horizonte. En diálogo con VillaNos Radio, vinculó esa construcción con la crisis económica, cuestionó al gobierno de Javier Milei y sostuvo que 2026 debe ser un año de organización territorial.

El exlegislador provincial Omar Ruiz afirmó que “más de la mitad de la Argentina necesita una esperanza para el año próximo” y presentó en Villa Carlos Paz otro armado cordobés orientado a respaldar la proyección presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof hacia 2027.

En una entrevista con VillaNos Radio, explicó que el reciente encuentro realizado en la sede del Instituto Soberanía formó parte de esa construcción y lo definió como un ámbito de articulación política y técnica. Según planteó, el espacio busca ofrecer una alternativa frente al escenario económico y social actual, con una lógica de “participación” y “pluralidad”, y con la intención de interpelar también a sectores que hoy no se identifican con el peronismo.

Otro espacio cordobés para acompañar a Kicillof

Ruiz ubicó la iniciativa dentro de una dinámica más amplia, pero dejó en claro que este sector tiene identidad propia. Al ser consultado por el trabajo político que impulsan desde Villa Carlos Paz, sostuvo que en Córdoba hay dirigentes y militantes dispuestos a organizarse detrás de una alternativa nacional y señaló a Kicillof como la figura con mejores condiciones para encabezarla.

En esa línea, afirmó que el gobernador bonaerense “ha demostrado no sólo condiciones de gobernador gobernando la provincia más importante de la Argentina” y reforzó ese perfil al señalar que “Axel es producción, es trabajo, Axel sabe de economía”.

También explicó que el propio mandatario promueve este tipo de construcciones en distintas provincias. Según expresó, “Axel está promoviendo en todas las provincias de Argentina y acá en Córdoba, la organización de espacios que lo acompañen en esta propuesta para el 2027”.

Ruiz confirmó además el nombre con el que se identifica el sector: Movimiento Derecho al Futuro.

Villa Carlos Paz como punto de apoyo

Al explicar por qué la actividad se realizó en Villa Carlos Paz, vinculó esa decisión con la necesidad de organizar territorialmente una propuesta en la provincia.

“Estamos canalizando esta propuesta a través del Instituto Soberanía”, señaló. A la vez, afirmó que ese espacio “ya tiene proyección provincial” y que “ya tenemos equipos técnicos que están trabajando”.

En el mismo tramo, agregó que el armado local se conecta con un ámbito nacional de elaboración de propuestas, el Centro de Estudios Derecho al Futuro, al que describió como el think tank del espacio donde se elaboran lineamientos programáticos para esta construcción.

Críticas a Milei y al rumbo nacional

Ruiz enmarcó el surgimiento de este espacio en una crítica directa al gobierno de Javier Milei. Según sostuvo, “los efectos de la política del presidente Javier Milei se sienten en todas partes”, y advirtió que el impacto no se limita al plano económico.

En su análisis, el problema abarca también el posicionamiento internacional del país. Por eso afirmó que “no es sólo el impacto económico-social, sino las posiciones que Argentina tiene en el mundo”, en una referencia que enlazó con temas de política exterior y ambiente para cuestionar el rumbo del Gobierno nacional.

Desde esa mirada, el respaldo a Kicillof aparece como parte de una búsqueda de alternativa política frente a un proyecto que Ruiz evaluó en términos muy críticos.

Una construcción en una provincia “hostil” para ese proyecto

El exlegislador reconoció que este tipo de armado enfrenta dificultades particulares en Córdoba. Al describir el escenario provincial, afirmó que se trata de “una tierra hostil desde el punto de vista electoral”, en alusión al comportamiento reciente del electorado cordobés frente al macrismo y, más tarde, a La Libertad Avanza.

Sin embargo, sostuvo que precisamente por esa dificultad el desafío pasa por abrir la conversación hacia sectores que no se sienten contenidos por las estructuras tradicionales. En ese marco, planteó una contraposición que, según dijo, resume la discusión de fondo: “acá se trata de debatir si queremos tener un gran país o un gran mercado”.

También remarcó que buscan evitar una construcción cerrada o rígida. Por eso señaló que no pretenden un armado “duro”, sino un espacio “plural”, donde la gente “opina” y “disiente”.

Economía, mercado interno y el impacto en Carlos Paz

Durante la entrevista, Ruiz vinculó la crisis económica con el deterioro del mercado interno y con su impacto sobre actividades como el turismo. En esa línea, mencionó “la caída del consumo, el desempleo” y “el cierre de empresas” como parte del escenario actual.

Cuando el análisis se trasladó a la realidad de Villa Carlos Paz, coincidió en que la ciudad depende del turismo interno, y advirtió que la caída del poder adquisitivo golpea de lleno a la clase media, que constituye una parte importante de ese flujo. En sus palabras, “gran parte de la clase media está afectada”.

Desde esa perspectiva, concluyó que el deterioro del consumo impacta de manera directa sobre el turismo y sobre las economías regionales, uno de los puntos que enlazó con su crítica al rumbo económico nacional.

Identidad propia

Ruiz también fue consultado por otro encuentro realizado semanas atrás en Villa Carlos Paz, impulsado por el exsenador Carlos Caserio, también en respaldo de Kicillof.

“Estamos haciendo un armado propio”, afirmó. Luego explicó que se trata de “públicos diferentes” y de “formas de trabajar en política distintas”, aunque reconoció que el objetivo general coincide: construir una alternativa electoral para 2027.

Ese punto terminó de perfilar el sentido de la movida presentada en la ciudad: no se trata del primer pronunciamiento cordobés a favor de Kicillof, sino de otra expresión política que busca organizarse en paralelo, con estructura, identidad y referencia propias.

2026 como año de organización

Sobre la proyección electoral, Ruiz evitó instalar una discusión inmediata de candidaturas y puso el foco en la construcción territorial. “Este es un año de organización”, resumió, al señalar que la prioridad actual pasa por consolidar el espacio en distintos puntos de la provincia.

Como parte de ese cronograma, anunció nuevas actividades en la capital cordobesa. En ese marco, adelantó que “ya estamos el 18 de abril en la seccional 14”, de la ciudad de Córdoba. También mencionó que están armando jornadas temáticas y canales de contacto a través de las redes del Instituto Soberanía.