Martes con calor y tormentas aisladas en Villa Carlos Paz, y miércoles más fresco con mejora

El SMN prevé un martes 24 con máxima de 31° y una ventana de inestabilidad desde la tarde (10–40%). Para el miércoles 25, baja la temperatura (máxima de 26°) y el pronóstico mejora, con probabilidades bajas (0–10%) y sin lluvias hacia la noche.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz y la zona de Punilla muestra un martes caluroso con tormentas aisladas por tramos y un miércoles con condiciones más estables.

Martes 24

Mañana: tiempo estable, 0% de precipitaciones, con temperatura cercana a 20° y viento 7–12 km/h .

tiempo estable, de precipitaciones, con temperatura cercana a y viento . Tarde: sube el calor hasta 31° y aparece una chance de precipitaciones 10–40% , con viento 13–22 km/h .

sube el calor hasta y aparece una chance de precipitaciones , con viento . Noche: se mantiene la probabilidad 10–40%, con temperatura alrededor de 26°, viento 23–31 km/h y ráfagas de 42–50 km/h.

Miércoles 25

Mañana: probabilidad 10–40% en el arranque, con temperatura cerca de 13° y viento 7–12 km/h .

probabilidad en el arranque, con temperatura cerca de y viento . Media mañana: mejora, con 0–10% y temperatura alrededor de 18° , con viento 7–12 km/h .

mejora, con y temperatura alrededor de , con viento . Tarde: se sostiene la chance baja ( 0–10% ), con máxima de 26° y viento 13–22 km/h .

se sostiene la chance baja ( ), con y viento . Noche: sin precipitaciones (0%), con temperatura en torno a 18° y viento muy leve (0–2 km/h).

Para tener en cuenta: el tramo más sensible aparece en la noche del martes 24, cuando se combinan chances de tormentas con viento y ráfagas de 42–50 km/h. El miércoles 25 se perfila más estable, con mejoras desde la media mañana.