Lunes con tormentas probables y martes más cálido en Villa Carlos Paz, con ráfagas por la noche

El SMN anticipa un lunes 23 inestable en Punilla, con probabilidad de precipitaciones 40–70% durante la mañana y una chance menor por la tarde. Para el martes 24, el tiempo mejora en el arranque (0%), pero vuelven las chances de lluvia/tormentas en la tarde y la noche (10–40%), con máxima de 31° y ráfagas de 42–50 km/h hacia el final del día.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz marca el pasaje de un lunes con lluvias más probables a un martes de mayor temperatura, aunque con regreso de inestabilidad en el tramo final.

Lunes 23

  • Mañana: probabilidad de precipitaciones 40–70%, con temperatura cercana a 22° y viento 13–22 km/h.
  • Tarde: la chance baja a 10–40%, con máxima de 28° y viento 13–22 km/h.
  • Noche: mejora, 0% de precipitaciones, con temperatura alrededor de 24° y viento 7–12 km/h.

Martes 24

  • Madrugada/Mañana: condiciones estables, 0% de precipitaciones, con temperatura cerca de 17°–20° y viento 7–12 km/h.
  • Tarde: sube el calor hasta 31° y aparece una chance de precipitaciones 10–40%, con viento 13–22 km/h.
  • Noche: se mantiene la probabilidad 10–40%, con temperatura en torno a 26° y viento más intenso (23–31 km/h), con ráfagas de 42–50 km/h.

Para tener en cuenta: el tramo más sensible se concentra en la mañana del lunes 23 (por la probabilidad 40–70%) y en la noche del martes 24, cuando se combinan chances de tormentas con viento y ráfagas de 42–50 km/h.

