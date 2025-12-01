Lunes con nubes y martes estable: el pronóstico del SMN para Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz tendrá hoy una jornada fresca, con nubosidad variable y algunas lluvias aisladas por la mañana, mientras que mañana se espera tiempo estable, sin precipitaciones y con ambiente templado.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes en Villa Carlos Paz se presentará con cielo mayormente nublado y chance de lloviznas en las primeras horas, pero con mejoras hacia la tarde. Para mañana martes se anticipa un día sin lluvias, con nubosidad parcial y temperaturas moderadas, ideal para actividades al aire libre.

Para hoy lunes, la temperatura máxima rondará los 23°, con mínima cercana a los 14°. Durante la mañana se prevén lluvias o lloviznas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%, cielo gris y ambiente húmedo. El viento soplará del sector sur, con intensidades de 7 a 12 km/h, y no se descartan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, especialmente en zonas abiertas.

Hacia la tarde, el pronóstico indica mejoras parciales, con cielo parcialmente nublado y una chance de lluvia muy baja (0–10%). La temperatura se ubicará en torno a los 23°, dejando un clima agradable. Durante la noche, el cielo se mantendrá algo nublado, sin precipitaciones, con marcas que descenderán hacia los 18° y viento suave del sur.

Para mañana martes, el SMN prevé una jornada estable y sin lluvias. La máxima estará cerca de los 22° y la mínima en torno a los 14°, con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado a lo largo del día. Los vientos soplarán leves a moderados, de 7 a 22 km/h, sin ráfagas significativas, por lo que se espera un ambiente templado y más tranquilo después de varios días inestables.

En síntesis, este lunes todavía puede presentar nubosidad y algunas lloviznas débiles por la mañana, pero con mejoras claras hacia la tarde, mientras que el martes se perfila como un día sin precipitaciones, con temperaturas moderadas y buenas condiciones para retomar las actividades habituales.