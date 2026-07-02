Los Pumas-Escocia, en el Kempes: se espera un movimiento económico superior a los $35.000 millones en Córdoba

El encuentro por la Nations Championship convocará a miles de visitantes y volverá a posicionar a la provincia como sede de grandes eventos internacionales. La cita es el próximo sábado 4 de julio, desde las 16:10, en el Estadio Mario Alberto Kempes. De esta manera, el Gobierno provincial apuesta por la economía naranja, que genera empleo en distintos sectores productivos. El partido será, además, el primer evento masivo internacional “carbono neutral” del país y contará con un amplio operativo integral de seguridad.

Con la cuenta regresiva en marcha, este miércoles se realizó en la Sala de Conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes la presentación oficial del partido que disputarán Los Pumas y Escocia, correspondiente a la primera fecha de la Nations Championship 2026.

A pocos días del encuentro, que tendrá lugar el próximo sábado 4 de julio, desde las 16:10, en el Estadio Mario Alberto Kempes, autoridades provinciales y referentes del sector compartieron los principales detalles deportivos y de seguridad de un evento que volverá a posicionar a Córdoba como sede de grandes competencias internacionales.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, destacó que la realización de grandes eventos deportivos, culturales y de negocios forma parte de una política provincial orientada a fortalecer la economía naranja.

“Córdoba decidió hace muchos años apostar por el deporte, la cultura, los grandes eventos y los congresos. Cada uno de estos acontecimientos no solo posiciona la marca Córdoba en el país y el mundo, sino que genera trabajo, impulsa el turismo, dinamiza la economía y crea oportunidades para miles de cordobeses”, sostuvo Siciliano.

La realización del encuentro del sábado generará un impacto económico estimado en más de 35.000 millones de pesos, impulsado por el movimiento de miles de visitantes que llegarán a la provincia. Además, se prevé ocupación plena en los establecimientos hoteleros de mayor categoría y en los alojamientos ubicados en las inmediaciones del estadio.

En ese sentido, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que la realización de este tipo de acontecimientos responde a una estrategia sostenida de trabajo conjunto entre los sectores público y privado para fortalecer el desarrollo de la provincia.

“Cada gran evento representa una nueva oportunidad para Córdoba. Más allá de su importancia deportiva, nos permite consolidarnos como epicentro de grandes convocatorias que impulsan el turismo, generan movimiento económico y fortalecen a todo el ecosistema turístico provincial”, señaló.

Estuvieron presentes, además, el presidente del COSEDEPRO, Marcelo Frossasco; el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor Campana; el presidente de la Unión Cordobesa de Rugby, Fernando Pérez; y el CEO de BS Group, Rodrigo Escribano.

Córdoba, escenario del rugby internacional

Después del histórico marco vivido en 2025 durante el encuentro entre Los Pumas y los All Blacks, el Kempes volverá a vestirse de celeste y blanco para recibir otro espectáculo de jerarquía mundial.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó: “Que Los Pumas vuelvan a elegir Córdoba no es una casualidad. Es el resultado de una política sostenida que apuesta a la infraestructura, la organización y el trabajo conjunto para que la provincia siga siendo sede de grandes eventos deportivos de nivel internacional”.

Se espera la llegada de miles de visitantes provenientes de distintos puntos del país, lo que generará un importante movimiento turístico, gastronómico y hotelero, fortaleciendo el impacto económico de este tipo de acontecimientos en la provincia.

El compromiso frente a Escocia marcará el debut oficial de Los Pumas en la Nations Championship, el nuevo certamen internacional que reúne a las 12 principales potencias del rugby mundial y que enfrentará a las selecciones de los hemisferios Norte y Sur.

El presidente de la Unión Argentina de Rugby, Félix Páez Molina, destacó el respaldo que Córdoba brinda al desarrollo del rugby argentino y agradeció el acompañamiento sostenido del Gobierno provincial.

“Que la primera edición de la Nations Championship tenga su partido inaugural en Córdoba refleja el crecimiento que ha tenido el rugby en la provincia y el trabajo conjunto entre las instituciones, el sector privado y el Estado para hacer posibles eventos de esta magnitud”, expresó.

Operativo de seguridad

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó que el operativo forma parte de una política integral que acompaña la realización de grandes eventos en la provincia.

“Córdoba ha demostrado que tiene la infraestructura, la organización y los recursos necesarios para recibir espectáculos de jerarquía internacional. Nuestro compromiso es garantizar que cada evento se desarrolle con los más altos estándares de seguridad para que vecinos y visitantes puedan disfrutarlo con tranquilidad”, afirmó.

El dispositivo será coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, a través del COSEDEPRO y la Dirección de Planificación y Diseño Prevencional de la Policía de Córdoba, y contará con la participación de aproximadamente 800 personas entre efectivos de las fuerzas de seguridad y agentes de distintos organismos provinciales y municipales.

El operativo sanitario dispondrá de seis ambulancias y dos carpas sanitarias, que estarán ubicadas en los sectores norte y sur del estadio. Además, trabajarán 40 rescatistas de la Cruz Roja y 25 efectivos de Defensa Civil Municipal.

En tanto, el programa Tribuna Segura Córdoba realizará los controles de admisión en todos los accesos al estadio.

Un partido con mirada sustentable

El encuentro marcará un nuevo hito para la provincia, ya que será el primer evento masivo internacional “carbono neutral” de la Argentina.

A partir del trabajo conjunto entre el Gobierno de Córdoba, la Unión Argentina de Rugby, Córdoba Welcome Clúster, BS Group y distintas instituciones, el partido incorporará un esquema de medición y compensación de la huella de carbono, generación de energía mediante biocombustibles y acciones de concientización ambiental, consolidando a Córdoba como referente nacional en sostenibilidad aplicada a grandes eventos.

Con este nuevo acontecimiento internacional, Córdoba continúa consolidando una estrategia que combina infraestructura, turismo, deporte, sustentabilidad y trabajo articulado entre los sectores público y privado para fortalecer la economía naranja y posicionarse como una de las principales sedes de grandes eventos de la Argentina.