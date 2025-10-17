Los feriados que quedan en 2025: dos fines de semana largos y oportunidades para una escapada

Con dos fines de semana largos confirmados hasta fin de año, el turismo interno se prepara para recibir una nueva ola de visitantes. Córdoba, la costa atlántica y el norte argentino concentran las mayores reservas.

A poco de cerrar el año, todavía quedan dos fines de semana largos en el calendario nacional, que se perfilan como una oportunidad ideal para escapadas cortas y descanso. Según el cronograma oficial del Gobierno, las fechas que restan son:

Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos , que funcionará como puente.

: , que funcionará como puente. Lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional , trasladado del 20 de noviembre.

: , trasladado del 20 de noviembre. Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María , feriado inamovible.

: , feriado inamovible. Jueves 25 de diciembre: Navidad, feriado inamovible.

De estas fechas, los únicos fines de semana largos confirmados serán el del 21 al 24 de noviembre (de cuatro días) y el del 6 al 8 de diciembre, cuando el feriado del lunes 8 permitirá un descanso extendido.

El sector turístico ya comenzó a registrar un aumento de consultas y reservas, especialmente para el fin de semana de noviembre, considerado el último gran movimiento del año antes del verano.

De acuerdo con el Observatorio Argentino de Turismo (OAT), el movimiento por el fin de semana de noviembre podría superar el millón de viajeros, impulsado por el buen clima y los programas de beneficios locales.

Los prestadores turísticos destacan que estos últimos fines de semana largos del año son clave para extender la temporada y sostener el empleo en el sector, que representa cerca del 10 % del PBI nacional.