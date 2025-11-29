Lluvias importantes en la madrugada y fin de semana con tormentas en Villa Carlos Paz

Registros marcaron valores de lluvia cercanos a los 20 milímetros en Villa Carlos Paz y más de 30 milímetros en sectores del Valle de Punilla. Para lo que resta del sábado y el domingo, el Servicio Meteorológico Nacional prevé nuevas tormentas y un descenso de la temperatura máxima.

Durante la madrugada de este sábado, la región de Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla volvió a registrar lluvias significativas. De acuerdo con registros oficiales de la cuenca y estaciones de la zona, en la ciudad cayeron alrededor de 22 milímetros, mientras que en Tanti el acumulado llegó a unos 30 milímetros.

En otras localidades cercanas los valores fueron más dispares: se midieron cerca de 11 mm en San Antonio de Arredondo, 17,7 mm en Estancia Vieja, 19 mm en Cabalango y montos menores hacia el norte del valle, con alrededor de 4,8 mm en Bialet Massé, entre 6 y 7 mm en Cosquín, La Falda y Capilla del Monte, y registros similares en localidades serranas vecinas. Estas diferencias responden al carácter muy localizado de las tormentas, típicas de esta época del año.

En las cuencas de los ríos que alimentan el lago San Roque también se midieron acumulados moderados, con valores en torno a 17 mm en la cuenca alta del río San Antonio, cerca de 13 mm en el río Cosquín y alrededor de 19 mm en las nacientes del río Los Chorrillos. Con estos registros, se esperan crecidas leves y controladas en los cursos de agua, sin riesgo hidrológico importante por el momento.

Pronóstico para hoy: sábado con tormentas y viento

Para lo que resta de este sábado, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica una jornada inestable en Villa Carlos Paz, con presencia de lluvias y tormentas. La temperatura máxima se ubica cerca de los 28°, con una mínima de 14°, en un ambiente todavía templado pero más fresco que el viernes.

La probabilidad de precipitación se mantiene alta durante la tarde, entre el 40 y el 70%, y aumenta a valores de entre 70 y 100% hacia la noche, lo que anticipa nuevos chaparrones y tormentas eléctricas. El viento soplará del sector este, con intensidades de 23 a 31 km/h y ráfagas estimadas entre 42 y 50 km/h, por lo que se recomienda precaución en la circulación y atención a posibles reducciones de visibilidad.

Domingo más fresco, con lluvias a la mañana

De cara a mañana, domingo, el SMN prevé un marcado descenso de la temperatura máxima, que rondará los 21°, con una mínima cercana a los 14°. Durante la mañana se mantiene una probabilidad de lluvias y tormentas muy alta (70–100%), mientras que hacia la tarde y la noche esa chance baja a valores de alrededor de 10–40%, con mejoras parciales en el estado del cielo.

En síntesis, tras las lluvias de la madrugada y los acumulados que se registraron en la cuenca del San Roque, el fin de semana en Villa Carlos Paz se presenta con tiempo inestable, nuevas tormentas y viento fuerte este sábado, seguido por un domingo más fresco, con precipitaciones concentradas principalmente en la primera parte del día y una paulatina tendencia a mejorar hacia la noche.