Llaryora será operado este jueves de una hernia epigástrica en el Hospital San Roque

El gobernador informó en su cuenta de X que este jueves se someterá a una hernioplastia epigástrica ambulatoria y que, tras la intervención, continuará trabajando según indicación médica.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció a través de su cuenta de X que este jueves será sometido a una intervención quirúrgica ambulatoria en el Hospital San Roque.

Según explicó, los médicos le detectaron una hernia epigástrica, por lo que se le realizará una hernioplastia epigástrica, un procedimiento que no requiere internación.

En su mensaje, Llaryora remarcó que se trata de una práctica programada y de baja complejidad: señaló que es “un procedimiento ambulatorio, que no requiere internación” y añadió que, tras la cirugía, “seguirá trabajando y cumpliendo con sus responsabilidades, siempre respetando las indicaciones del equipo médico”.