Llaryora confirmó la construcción del hospital regional y sumó la creación de un parque público en Villa Carlos Paz

El gobernador anunció la obra durante su visita a la ciudad, en el marco de la presentación de la Universidad Provincial de Córdoba. El complejo incluirá un parque público y marcará un salto histórico en la infraestructura sanitaria de la región.

El gobernador Martín Llaryora confirmó este viernes la construcción de un hospital regional de alta complejidad en Villa Carlos Paz. Lo hizo en el marco de su visita para oficializar la creación de una sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba en la ciudad.

El nuevo establecimiento sanitario se levantará en el sector sur de la ciudad, en un punto estratégico por su accesibilidad y cercanía con el actual Hospital Municipal Gumersindo Sayago. El proyecto contempla además la creación, en el predio de 10 hectáreas, de un amplio parque público, con espacios verdes y equipamiento urbano, pensado como un nuevo pulmón para la ciudad.

El terreno donde se emplazará el futuro hospital actualmente está en manos privadas por lo que será expropiado por la Provincia y el municipio, en un proceso administrativo conjunto.

Llaryora señaló que “el lugar elegido supera incluso al anterior” y destacó que “no solo se construirá el hospital, sino también un parque público que será un pulmón para todos”. Según explicó, el consenso alcanzado con el municipio y la comunidad permitió definir una localización más adecuada.

El mandatario provincial calificó la inversión como “histórica” y subrayó la importancia del trabajo articulado entre el Gobierno de Córdoba y los municipios. Afirmó que “cuando uno dice que va a construir un hospital regional y una universidad regional, está hablando de obras que pondrán a Carlos Paz en las grandes páginas del desarrollo cordobés” y sostuvo que estos proyectos son posibles “porque trabajamos en equipo, con intendentes comprometidos y una visión común”.

Una necesidad largamente esperada

La confirmación del proyecto pone fin a la incertidumbre generada tras el rechazo, por parte del Ministerio de Salud, del primer predio ofrecido por el municipio —ubicado frente al Centro Ambiental, en el ingreso a la ciudad por la autopista—.

El intendente Esteban Avilés consideró que la construcción del nuevo hospital es “una necesidad histórica” para la ciudad y la región. Aseguró que “el hospital municipal le ha quedado chico a la demanda actual” y valoró que el nuevo complejo “vendrá a dar una respuesta definitiva a miles de vecinos que necesitan atención cercana y de calidad”.

Avilés adelantó que el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) primero, y el Concejo de Representantes después, evaluarán la propuesta, y manifestó que ya ve el proyecto “como una realidad, al alcance desde el punto de vista administrativo”.