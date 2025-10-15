Legislatura: Gispert pide informes sobre el nuevo hospital provincial en Villa Carlos Paz

El legislador de Punilla solicitó al Gobierno de Córdoba detalles sobre el avance del proyecto, la definición del terreno y las gestiones realizadas tras el rechazo del predio original.

El legislador por el departamento Punilla, Walter Gispert (Frente Cívico), presentó un proyecto de resolución en la Legislatura de Córdoba para requerir al Poder Ejecutivo provincial información sobre el estado actual del nuevo hospital provincial en Villa Carlos Paz, una obra anunciada con gran expectativa por la comunidad.

El pedido apunta a conocer qué medidas se adoptaron tras el rechazo del terreno inicialmente propuesto, ubicado en cercanías del Centro Ambiental, y si existen avances en materia de planificación, diseño, licitación, financiamiento o ejecución.

Gispert también solicitó que se informe si hubo comunicación con la Municipalidad de Villa Carlos Paz y si ya se definió un nuevo predio para la construcción del centro de salud.

El legislador explicó que “el anuncio del nuevo hospital provincial generó una expectativa enorme entre vecinos, profesionales de la salud y organizaciones sociales”, pero advirtió que “la falta de información sobre la ubicación definitiva y el avance del proyecto ha generado preocupación” y remarcó que “es importante que el Gobierno provincial brinde respuestas claras”.

Walter Gispert, legislador departamental por Punilla (Frente Cívico).

En su presentación, sostuvo que la salud pública en Punilla requiere infraestructura moderna y accesible, y que la construcción de un hospital en Villa Carlos Paz “es una demanda legítima que no puede quedar en promesas”.

El dirigente juecista reafirmó su compromiso con el control institucional y la transparencia, señalando que obras de esta magnitud deben concretarse con planificación, consenso y una gestión eficiente de los recursos públicos.