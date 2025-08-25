Las imágenes de Javier Milei, Karina, Espert y Spagnuolo en Villa Carlos Paz, ahora bajo la sombra de la causa por coimas

El registro corresponde a febrero de 2021, cuando los hermanos Milei, Espert y Spagnuolo compartieron una visita a la Aerosilla de Villa Carlos Paz. La publicación, reflotada en redes, cobra relevancia en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En medio del escándalo nacional por el supuesto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), volvieron a circular imágenes que muestran al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, en Villa Carlos Paz junto a Javier Milei, su hermana Karina, y el hoy candidato a diputado nacional José Luis Espert.

Las fotos fueron compartidas por Spagnuolo en febrero de 2021, cuando se flexibilizaban las restricciones de la pandemia. En el posteo en X escribió:

“Tirolesa en Complejo Aerosillas, en Carlos Paz. Un lugar espectacular. El durante y la previa con @jlespert, @JMilei, @nsotelolar”

Tirolesa en Complejo Aerosillas, en Carlos Paz.

Un lugar espectacular

El durante y la previa con @jlespert @JMilei @nsotelolar pic.twitter.com/62nLBoYnGO — Diego (@dspagnuolo_ok) February 13, 2021

El registro, tomado en la tradicional Aerosilla, también muestra al legislador bonaerense Nahuel Sotelo, confirmando la cercanía política y personal entre Spagnuolo y Espert, que años después se integró a la coalición oficialista.

La difusión adquiere relevancia en el contexto actual, luego de que se filtraran audios en los que Spagnuolo describiría un presunto esquema de retornos con laboratorios y proveedores, vinculando a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.