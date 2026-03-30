La UPC inició el ciclo lectivo en Villa Carlos Paz y el ISAUI abrió su primera etapa universitaria

El acto se realizó este lunes en la sede de Olsacher 99 y marcó el comienzo formal del primer ciclo lectivo del ISAUI dentro de la Universidad Provincial de Córdoba. Autoridades destacaron el crecimiento de la matrícula, la ampliación de la oferta académica y el avance hacia una futura sede propia.

La sede de Villa Carlos Paz de la Universidad Provincial de Córdoba inició este lunes su ciclo lectivo 2026 con un acto realizado en el edificio del Instituto Superior Arturo Umberto Illia (ISAUI), que desde este año funciona como parte de la estructura universitaria provincial. La jornada tuvo un valor especial para la ciudad, ya que se trató del primer inicio de clases del instituto en su nueva condición de sede universitaria pública.

La actividad contó con la participación de la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, y de autoridades institucionales encabezadas por el director general normalizador del ISAUI, Maximiliano Ibáñez, en un marco atravesado por la expectativa por esta nueva etapa académica en Villa Carlos Paz.

Durante el inicio del ciclo lectivo, desde la institución remarcaron que el pasaje del ISAUI a la órbita de la UPC ya comenzó a mostrar un fuerte impacto en la demanda estudiantil. Según expresaron las autoridades, la sede local registró un crecimiento marcado en las prematrículas y hoy se ubica entre las de mayor matrícula dentro del esquema regional de la universidad provincial.

Ibáñez señaló que este es el primer año en que el instituto inicia clases como universidad pública y sostuvo que ese cambio se reflejó con claridad en el interés de nuevos estudiantes. También planteó que el aumento de la matrícula genera desafíos en materia de infraestructura y organización, aunque lo vinculó de manera directa con la consolidación de una oferta educativa más amplia y con mayor proyección.

En la sede de Villa Carlos Paz se dictan este año seis carreras: las tecnicaturas universitarias en Guía de Turismo, Hotelería, Programación Full Stack y Diseño de Interiores, a las que se suman las tecnicaturas superiores en Enfermería y Guía de Trekking y Guía de Montaña. La incorporación a la UPC también consolidó la gratuidad de la propuesta y la validez universitaria de parte de la oferta académica que se desarrolla en la ciudad.

Otro de los ejes que atravesó el acto fue la proyección de una sede propia para la institución. La rectora Oliva Cúneo confirmó que, tras la transferencia formal concretada en noviembre de 2025, el proceso administrativo avanzó con rapidez, la obra ya fue adjudicada y la construcción del nuevo edificio comenzará próximamente. De acuerdo con lo previsto, el plazo de ejecución rondará los 500 días.

Con este inicio de clases, Villa Carlos Paz sumó un paso concreto en el proceso de instalación de la universidad pública provincial en la ciudad. La apertura del ciclo 2026 en el ISAUI no solo formalizó el comienzo de una nueva etapa institucional, sino que también reforzó el perfil educativo local y regional con una oferta vinculada al turismo, el diseño, la tecnología y la formación técnica.