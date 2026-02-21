La UEPC adhiere al paro nacional docente y se complica el arranque del ciclo lectivo en Córdoba

La CTERA convocó a un paro nacional para el 2 de marzo en reclamo de la paritaria nacional docente y la restitución de fondos educativos. En Córdoba, la UEPC adhirió a la medida, por lo que el comienzo del ciclo lectivo no será con normalidad en las aulas provinciales.

El inicio de clases previsto para el lunes 2 de marzo en las escuelas de Córdoba no se desarrollará con normalidad. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) resolvió convocar a un paro nacional docente, medida a la que adhirió la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

El Congreso Nacional de CTERA definió un plan de acción que no se limitará a la huelga de 24 horas, sino que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en distintos puntos del país, en el marco de un conflicto que pone en el centro la discusión por el financiamiento y las condiciones del sistema educativo.

Qué reclama la CTERA

Entre los puntos centrales de la convocatoria se destacan:

Reapertura de la paritaria nacional docente .

. Restitución de los fondos nacionales destinados al sistema educativo.

destinados al sistema educativo. Incremento urgente del presupuesto educativo y aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo .

y aprobación de una . Rechazo a la Ley de Libertad Educativa y a toda iniciativa que “mercantilice la educación”.

y a toda iniciativa que “mercantilice la educación”. Condiciones dignas de trabajo , estabilidad laboral y defensa de los regímenes jubilatorios docentes .

, estabilidad laboral y defensa de los . Rechazo a la reforma laboral impulsada a nivel nacional.

Desde la conducción nacional de la confederación remarcan que la combinación de recortes, falta de actualización salarial y cambios normativos proyectados impacta directamente en la organización del ciclo lectivo y en la vida cotidiana de las comunidades educativas.

Adhesión en Córdoba y aulas afectadas

En la provincia, la UEPC confirmó que se plegará al paro dispuesto por el Congreso de CTERA, por lo que el inicio del ciclo lectivo 2026 se verá afectado en las escuelas públicas de los distintos niveles.

Con este panorama, la jornada del 2 de marzo estará atravesada por la protesta docente, la suspensión de actividades en numerosos establecimientos y la continuidad de un conflicto que, lejos de circunscribirse a Córdoba, se inscribe en una disputa nacional por el financiamiento, la negociación paritaria y el futuro del sistema educativo.