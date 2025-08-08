La Sala “Protectora” blindó a Curvino y no habrá juicio político

El oficialismo bloqueó la apertura de la investigación por 4 votos contra 2.

La Sala Acusadora del Concejo de Representantes decidió este viernes, por 4 votos a 2, desestimar las denuncias contra el defensor del Pueblo, Víctor Curvino, y archivar el pedido de juicio político en su contra.

Previsiblemente votaron en contra de admitir el proceso e iniciar la investigación los concejales oficialistas que responden al intendente Esteban Avilés, Leonardo Villalobo, Sebastián Guruceta, Raquel Merlino y Marcela Bosch. En cambio, los opositores Pía Felpeto y Fernando Revello se pronunciaron a favor.

Con este resultado, el procedimiento queda cerrado y Curvino seguirá en su cargo sin tener que presentar un nuevo descargo ni enfrentar la etapa de recolección de pruebas prevista por la ordenanza 5031.

La definición llegó luego de muchas especulaciones. En la reunión previa, realizada el martes pasado, los ediles oficialistas habían evitado pronunciarse y se centraron en desviar el debate hacia otras cuestiones, distribuyendo recién minutos antes del encuentro el descargo que Curvino había presentado el día anterior.

En ese escrito, el defensor del Pueblo afirmó que el video por el que fue denunciado fue fruto de “una broma privada”, que se grabó antes de asumir su cargo y que en ese momento “no estaba consumiendo alcohol”.

El material audiovisual, que se viralizó en la previa de las últimas elecciones a defensor del Pueblo, donde Curvino fue reelecto, lo muestra conduciendo por la Costanera con una copa en la mano y realizando comentarios inapropiados. A raíz de ello, Marcelo Iriarte y Santiago Juliá impulsaron sendas denuncias solicitando el inicio del proceso de juicio político.

Desde la oposición aseguran que el oficialismo actuó para blindar políticamente a Curvino y evitar el juicio, y remarcan que con esta votación asumen el costo político de impedir una investigación que —afirman— correspondía habilitar según el procedimiento legal vigente.