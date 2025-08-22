La Provincia refuerza con aviones hidrantes los patrullajes preventivos contra incendios forestales

Se realizan sobrevuelos planificados en las zonas más críticas por riesgo extremo de incendios. Los pilotos pueden intervenir de inmediato y dar aviso a bomberos voluntarios con coordenadas precisas. El operativo se enmarca en el trabajo conjunto de Aeronáutica, el Plan Provincial de Manejo del Fuego y el sistema bomberil.

Ante el riesgo extremo de incendios forestales que rige en Córdoba, la Provincia intensifica las acciones de prevención mediante el despliegue de aviones hidrantes que realizan patrullajes aéreos planificados en las zonas más vulnerables.

El procedimiento se define a partir del análisis meteorológico y de peligrosidad del día anterior, lo que permite priorizar los sectores con mayor probabilidad de inicio de focos.

Durante los sobrevuelos, si se detecta una columna de humo, el piloto evalúa la situación y puede operar desde el aire para frenar la propagación del fuego, al mismo tiempo que envía coordenadas exactas a los bomberos voluntarios para acelerar la respuesta en tierra.

En los últimos días, esta estrategia permitió detectar y contener focos de incendio en etapas tempranas, evitando que se expandieran gracias al accionar coordinado de la Dirección Provincial de Aeronáutica, el Plan Provincial de Manejo del Fuego y el sistema bomberil.

Estas tareas preventivas refuerzan el compromiso del Gobierno de Córdoba con la protección de la vida, los bosques nativos y el patrimonio provincial, a partir de la inversión permanente en tecnología, infraestructura y capacitación para enfrentar el riesgo de incendios.

Cabe recordar que, en caso de detectar un incendio forestal, comunicarse de inmediato al: