Día del Amigo: por qué en Argentina se celebra el 20 de julio y en otros países no

La fecha surgió en el país a partir de una iniciativa vinculada con la llegada del hombre a la Luna. Sin embargo, la celebración internacional reconocida por las Naciones Unidas tiene lugar diez días después.

Cada 20 de julio, la Argentina celebra el Día del Amigo, una fecha profundamente incorporada a las costumbres del país y marcada por reuniones, saludos y encuentros entre personas cercanas.

El origen de la celebración está relacionado con el argentino Enrique Ernesto Febbraro, quien consideró que la llegada del hombre a la Luna, ocurrida el 20 de julio de 1969, representaba un acontecimiento capaz de unir a toda la humanidad.

Inspirado por aquella transmisión seguida en distintos puntos del planeta, Febbraro impulsó la idea de dedicar esa jornada a la amistad. Con el paso de los años, la propuesta ganó aceptación y quedó instalada en la vida social argentina.

Sin embargo, la fecha no es la misma en todo el mundo. La Organización de las Naciones Unidas reconoce el 30 de julio como Día Internacional de la Amistad, con el objetivo de promover la solidaridad, el entendimiento y los vínculos entre pueblos y culturas.

Otros países también tienen sus propias jornadas para celebrar la amistad. En algunos coincide con el Día de San Valentín y en otros se conmemora durante distintos meses del año.

Aunque está ampliamente extendido en la Argentina, el Día del Amigo no es feriado ni día no laborable. Este año cayó lunes, por lo que muchos encuentros comenzaron durante el fin de semana o quedaron programados para después de la jornada laboral.