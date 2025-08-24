La obra de gas, cada vez más lejos: ahora los fondos se utilizarán para capitalizar la empresa VCP Gas

El oficialismo aprobó destinar el dinero del fondo del gas a la sociedad anónima creada por Avilés con la Cooperativa San Roque. Críticas de la oposición y dudas sobre la solvencia de la firma.

VCP Gas no da pie con bola. La sociedad anónima que Esteban Avilés creó junto a la Cooperativa San Roque para reemplazar a Carlos Paz Gas —en su histórica disputa con la COOPI— sigue sin hacer pie.

A cuatro años de su creación, la empresa todavía no cumplió con los requisitos establecidos por el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) para obtener la autorización como subdistribuidora.

Ahora se suma que, en la sesión del jueves 14 de agosto, el oficialismo aprobó en soledad utilizar el dinero del fondo del gas para capitalizar a VCP Gas y de esta manera “acreditar responsabilidad financiera y patrimonial para la prestación del servicio de subdistribución de gas natural por redes en la ciudad de Villa Carlos Paz”, según se lee en los proyectos.

El fondo del gas, desviado de su objetivo original

La creación del fondo del gas fue otra iniciativa del avilesismo para desprestigiar el trabajo de Carlos Paz Gas y la COOPI. Se implementó en 2013 y se cobra en las tasas municipales (actualmente equivale a un 7%).

Nació como cuenta de afección específica destinada a la extensión de redes domiciliarias, pero con los cambios aprobados en las ordenanzas 7100 y 1408, el dinero recaudado pasará a capitalizar a VCP Gas.

En la sesión, el oficialismo defendió las iniciativas de Avilés, ingresadas incluso fuera de término. “Es una férrea decisión del intendente y del equipo de gobierno obtener la licencia de subdistribuidora de gas natural. Por eso la urgencia de tratar este punto”, señaló el concejal Sebastián Guruceta, quien justificó la medida como requisito indispensable para que el ENARGAS otorgue la autorización.

Fuertes críticas de la oposición

Desde los bloques minoritarios, la reacción fue inmediata. El concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) sostuvo que “no se trata de un cambio menor, sino de fondo”.

“Desde que se empezó a cobrar este fondo se dijo que era para la ejecución de obras. Lo que se está habilitando con estos cambios es que ese dinero sea utilizado con otros fines que, a nuestro entender, tienen que ver con la poca capacidad que tiene la socia del municipio (la Cooperativa San Roque) para hacer frente a una responsabilidad como subdistribuidora”, expresó.

Quaranta advirtió además que se eliminó la obligación de rendir cuentas semestrales sobre la ejecución de esos recursos, algo que antes regía para Carlos Paz Gas. “Hoy estamos habilitando a que se contrate incluso a empresas privadas directamente, lo cual desde nuestro punto de vista no es lo más adecuado”, agregó.

Por su parte, el concejal Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) recordó los cuestionamientos al armado de VCP Gas con la cooperativa San Roque como socia. Señaló que la empresa se formó sin que la cooperativa tuviera en su objeto social la prestación del servicio de gas natural. “El ENARGAS cuestionó desde el inicio la insolvencia económica y técnica de la empresa”, dijo. Además, advirtió sobre la falta de información en torno a las negociaciones que el municipio mantiene con el ente regulador.

El gas, a la deriva

En su disputa con la COOPI, Avilés impulsó en 2012 la ordenanza de expropiación del 48,5% del paquete accionario de la cooperativa en la sociedad anónima Carlos Paz Gas.

Esa expropiación nunca se concretó. En noviembre de 2020, a través de la ordenanza 6658, la medida fue derogada. El correlato fue disponer la disolución de la empresa y enviarla a liquidación. A cinco años de iniciado ese proceso, aún no ha concluido.

Mientras tanto, Avilés impulsó la creación de otra sociedad anónima junto a la Cooperativa San Roque. VCP Gas se fundó en abril de 2021 y todavía no consigue la autorización del ENARGAS como subdistribuidora. Persisten las serias dudas sobre su solvencia económica y técnica.

Pese a ello, en junio de 2023 el municipio le otorgó la concesión del servicio por 15 años. Sin embargo, hoy el servicio sigue en manos de Carlos Paz Gas, en liquidación, y la extensión de redes domiciliarias permanece absolutamente paralizada.

Fuente: VillaNos Radio